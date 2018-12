Qüestió de savis

En el tema de la geologia, a casa nostra hi tenim alguns savis, com ara el catedràtic emèrit de la UPC de Manresa Josep Maria Mata Perelló. La llarga tradició de l'escola de mines assegura un pòsit de saviesa. Compartir-la i fer-la d'utilitat per a la millora del conjunt i per al progrés del país és justament una de les funcions de la Universitat, tant o més important que aportar professionals especialistes en el sistema laboral del país. Quan es va construir l'autopista recordo els problemes que tenia la nova car-retera amb els grans talussos que s'havien obert en l'intent de fer un recorregut relativament suau en el grau dels revolts. Va ser aleshores quan vaig conèixer més a fons Josep Maria Mata. Ell, amb criteri científic, m'indicava els problemes que hi havia en les solucions que s'havien donat als talussos i quines eren les intervencions que calia fer. Autema, l'empresa que gestiona l'autopista, no li va fer cas ni a la primera, ni a la segona, però, al final, la veu del savi va tenir raó. El mateix Josep Maria Mata, ara, més veterà i potser encara més savi, em comentava que els problemes que hi podia haver a la zona de Vacarisses i en els trams problemàtics de l'autopista eren molt semblants. Els responsables d'Adif i Renfe haurien de tenir en compte què aporten persones com el professor Mata, no fos cas que l'esllavissada mortal torni a ser un problema.