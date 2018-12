Remeis a la zona Blava

Manresa, com ja s'ha dit manta vegades, és una ciutat extremadament cara en l'aparcament en superfície –per entendre'ns, al carrer. Com també és sabut, l'Ajuntament està lligat de mans i peus amb el preu de la zona blava perquè el que es recapta serveix per mantenir en servei i per pagar l'altíssima inversió que va caldre per construir un pàrquing a la plaça de la Reforma. Al que no podia renunciar un govern local era a intentar buscar solucions pal·liatives al problema, i això és el que està fent en els darrers anys i mesos: arreglar zones d'aparcament gratuït en diferents espais de la ciutat. Deia ahir aquest diari que en els darrers 11 anys l'Ajuntament ha creat 713 places d'aparcament gratuït. Aquestes places, però, queden allunyades sempre del centre i, sovint, també de punts de màxima afluència de ciutadans. No es troben en la zona vermella, però l'ampliació de la zona de pagament ha apartat vehicles del centre, justament cap a aquestes àrees.