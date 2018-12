Culpa dels espies

Hi ha notícies darrere les quals s'amaga una gran novel·la d'espies. La detenció a Canadà de Meng Wanzhou, número 2 del gegant xinès Huawei i filla del fundador, en té tot l'aspecte. Se li atribueix haver venut maquinària a Iran violant l'embargament dels Estats Units. Però és més probable que la detenció tingui a veure amb la coneguda però invisible guerra subterrània que Estats Units (amb els seus aliats del grup de contraespionatge industrial anomenat Five Eyes: Gran Bretanya, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda) manté amb la Xina per la defensa de les seves patents, incloses les potencials derivacions militars, i per frenar la progressió de la tecnologia de consum xinesa. El segon fabricant xinès de mòbils, ZTE, a qui els serveis secrets ianquis atribueixen haver estat derivant dades sensibles dels seus clients nord-americans a grans servidors xinesos, ja no pot comprar xips americans, i és possible que la voluntat de fons de l'ofensiva contra Huawei sigui imposar-li una sanció similar (malgrat que això perjudicaria marques com Intel) i entorpir la seva expansió. I a nosaltres ens afecta, sí: és molt possible que s'acabi prohibint als xinesos instal·lar Android als seus mòbils. Xina serà expulsada a construir la seva pròpia bombolla. La delícia que suposa que el programari de Google sigui gairebé un estàndard mundial podria no durar gaire més. S'allunya, doncs, el somni que, d'una vegada... totes les marques unifiquin els carregadors!