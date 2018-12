Els bons resultats de la recollida porta a porta

Al llarg d'octubre i novembre un grup d61e municipis del Berguedà, podríem dir que al llarg de l'eix del Llobregat, han fet un pas endavant força important en favor de la sostenibilitat. Les dades provisionals de què disposem del nou servei de recollida de residus als dotze municipis on s'ha implantat, entre els quals Berga, ens permeten afirmar que, ara per ara, la implantació d'aquest servei ha estat un èxit i s'encamina a posicionar la comarca com una de les de més nivell de reciclatge.

S'han invertit les xifres de recollida selectiva i de fracció resta. D'un 29% de recollida selectiva i d'un 71% de resta que anava a l'abocador, s'ha passat a un 70% de recollida selectiva i un 30% de fracció resta cap a l'abocador. S'han gairebé triplicat els resultats respecte al sistema anterior! Ha estat gràcies a l'esforç de tota la ciutadania i al compromís magnífic que, en aquesta matèria, han tingut tant el Consell Comarcal del Berguedà com tots els ajuntaments implicats.

Aquest nou model presenta uns valors mitjans de recollida selectiva del 61%, mentre que els valors mitjans del model tradicional de contenidors són del 36%.

El porta a porta corresponsabilitza els ciutadans en la gestió de la brossa i, si es combina amb el pagament per generació (cubells amb xip), dona als ciutadans l'oportunitat de beneficiar-se d'un rebut de la brossa més just. Per exemple, en el cas de Vilablareix, municipi de l'Alt Empordà que disposa de pagament per generació, el rebut de la brossa oscil·la en un rang entre els 80 i els 270 euros, segons si els ciutadans separen bé la brossa o no.

Actualment hi ha a Catalunya 174 municipis amb la implantació total d'aquest model, 20 amb la implantació parcial, 34 municipis que se sumaran properament a aquest model i 5 que combinen el porta a porta amb el pagament per generació. És un model que s'ha anat estenent des que es va implantar per primer cop l'any 2000. Els pioners van ser Tiana, Tona i Riudecanyes.

El 2018 ha estat un any particularment prolífic en la implantació d'aquest model (s'hi ha sumat 10 municipis petits de la comarca de l'Anoia, 22 municipis del Segrià , la ciutat de Lleida ha començat una prova pilot en dos dels seus barris, Besalú ha esdevingut el primer municipi gar-rotxí a implantar-lo, etcètera). Uns 487.481 habitants de Catalunya ja disposen d'aquest servei, que es preveu que es continuï estenent el 2019.

Europa ha posat als estats membres objectius de reciclatge –no de recollida selectiva– que hem de poder complir: el 55% l'any 2025; el 60% l'any 2030; i el 65% l'any 2035. Són objectius vinculants, i que ens obliguen a assolir valors de recollida selectiva del 60%.

A banda, la Unió Europea ha fet recomanacions a Espanya, en el marc de la Directiva Marc de Residus 2020, demanant que s'opti per sistemes de recollida selectiva eficients, com la recollida porta a porta o els contenidors tancats amb identificació i, més enllà, combinar-los amb el pagament per generació.

Amb aquest model de recollida, el Berguedà se situarà entre les comarques que més separen la brossa, com Osona, que recull selectivament més del 60% dels residus, i vuit comarques més amb un índex superior al 50%, la Terra Alta, el Pallars Sobirà, el Moianès, la Segarra, el Montsià, el Priorat, la Conca de Barberà, l'Alt Urgell.

Animo les berguedanes i berguedans a continuar fent bé la recollida porta a porta, un model que us aportarà beneficis, no tan sols ambientals sinó també quan comproveu que rebeu una compensació econòmica justa pel vostre esforç.