manresa zero

Les comparacions són odioses, però inevitables. Manresa té les seus del govern de la Generalitat de què disposa (les altres són a Vic) repartides en diverses oficines, i la delegació pròpiament dita té la seu al Palau Firal. El resultat és que el Govern paga lloguers que es podria estalviar i l'existència de la vegueria i les seves competències no és visible. És motiu més que suficient per situar a Manresa una seu que aplegui la major part dels serveis existents i que faci visible la delegació. Que aquesta seu institucional principal sigui a Manresa és inobjectable, perquè per molt que l'actitud pusil·lànime de la Generalitat respecte de Vic hagi portat a un model de bicapitalitat, les dimensions de Manresa ho justifiquen sobradament. L'obra està plantejada des de fa sis anys i segons les promeses inicials hauria d'estar acabada. En realitat, no hi ha ni projecte. El pressupost és de 4,5 milions i no s'han trobat ni els dos primers per començar. Mentrestant, dins del període de crisi a Girona s'han dedicat 34 milions a una delegació inútilment esplendorosa, i 15 a la de Tortosa. Basten dues paraules: menysteniment i vergonya.