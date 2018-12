No pinteu de negreels Reis

A bona hora se'ls ha acudit demanar que no es pintin els Reis, que els Baltasars siguin de veritat perquè, sortosament, tenim immigrants negres que poden interpretar perfectament el paper reial...! Amb aquesta agosarada proposta, la benintencionada gent de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UFR) del Berguedà i la de Casa Nostra/Casa Vostra (CNCV) s'ha convertit en objectiu a abatre pels dinosaures de Vox que volen posar fi a la immigració i tot el que no sigui identitari espanyol... Si gent normal qüestionava al seu dia que noies poguessin fer de patges a les cavalcades, imagineu-vos què no faran ara els energúmens aquests que volen carregar-se les polítiques de gènere... Escridassaran i empaitaran els Reis subsaharians, que aquest any podrien donar autenticitat de color a les cavalcades. I, com que ja han proclamat que passaran per la pedra tothom qui no pensi com ells, denunciaran a la Fiscalia que els Baltasars senegalesos roben el lloc màgic a un indígena local, la qual cosa serà acceptada i tramitada d'urgència pel Suprem: «Primer els de casa!», criden els supremacistes com Trump, i els nazis quan se'ls dona corda. Els de Vox, a més a més, tenen butlla.



Amb semblant panorama, ja veurem quants ajuntaments s'apunten a la crida de les entitats solidàries...



Posats a celebrar.- Com tants d'altres, els responsables de Renfe també s'han afegit a la celebració del 40è aniversari de la Constitució espanyola, amb un missatge subliminar: «Fa 40 anys vam començar junts el viatge més bonic», sense especificar destinació final.



A Catalunya, els centenars de milers d'usuaris de Rodalies ho deuen haver interpretat com un somni frustrat, com una al·lucinació dels directius de la companyia i els seus socis d'Adif, vista la qualitat del servei que donen des de fa una pila d'anys. A Manresa, al Bages, el centenar llarg de viatgers que van patir l'esllavissada mortal de Vacarisses, això del «viatge bonic» els deu haver semblat provocació. I al Consell d'Alcaldes de la comarca i les entitats que fa anys batallen per aconseguir un servei ferroviari àgil i de qualitat, del segle XXI, això dels 40 anys s'ho deuen haver agafat com una presa de pèl. Malviatge!, aquí no tenim res bonic a celebrar.



Posats a despertar.- Ja que estem immersos en un debat encès sobre qui ha despertat el dinosaure de l'extrema dreta reciclada al nacionalconstitucionalisme (perdó!), deu ser oportú preguntar qui vetllava la fera. Aclarir qui va fer l'orni a l'hora de desactivar-la, i qui està interessat en la seva irrupció en el panorama polític espanyol. A qui beneficia encoratjar i consentir la seva actuació agressiva. Fins on es pensa permetre l'escalada d'odi i de violència verbal, física i ideològica...



Posats a treure's el son de les orelles, si és veritat que la Constitució ha estat «el més gran èxit polític de l'Espanya contemporània», deu ser hora de posar al dia un Poder Judicial ancorat en el franquisme, qüestionat internacionalment. I també, saber quin paper ha de jugar Felip VI en aquest procés (el procés espa-nyol) de descomposició del règim que va deixar «atado y bien atado» el dictador. Atrevir-se a obrir el meló dels privilegis i la inviolabilitat de la monarquia, entre altres dilemes.