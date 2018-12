Armilles per barris

Atot l'enorme territori interior blanc dels Estats Units hi ha la percepció amplíssimament estesa que Nova York és una ciutat apàtrida, indigna de ser considerada part genuïna del país. I no se la veu així només per la inseguretat i la barreja racial, que ara són presents arreu; no, el més antiamericà de Nova York és la seva elit liberal, educada, lectora del New Yorker, cosmopolita, culturalment oberta, aficionada al consum hipster i enriquida per la globalització que tant ha castigat els estats industrials. Quan a Manhattan es va posar rabiosament de moda pagar sis dòlars per un capuccino o un caffè latte, milions de republicans del mitjà oest van començar a esperar ansiosament que un dia arribés un candidat que odiés l'elit i que l'elit trobés odiós. I va arribar Trump. Ara, a França, desenes de milers de persones tallen carreteres per expressar un malestar revolucionari que també s'adreça als qui viuen refinadament surfejant en la globalització, a anys llum de la França tradicional. El símbol d'allò a batre és el París diví, com a Estats Units ho és Park Avenue. Aquest és l'alineament, i cada ciutat, cada poble, cada barri, acaba triant bàndol. I vist així, sembla lògic fer-se una pregunta: si un malestar d'aquest estil brotés aquí, a quina banda cauria Manresa? I Berga? I Solsona? Aquí no veig gaire tofu ni gaire start-ups. Hipsters pocs, i encara menys Starbucks. Euhmm; aquí, em sembla que passaríem del groc dels llaços al de les armilles.