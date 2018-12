Cal Sant Francesc

L'Ajuntament de Manresa està fent una reparació d'urgència a les cobertes de l'antiga església de Sant Francesc i preveu una inversió significativa per al pressupost de l'any que ve. En principi, hauria de ser una quantitat que permetés alguna cosa més que tapar forats; hauria de fer unes primeres passes cap a la rehabilitació, el cost de la qual es calcula en uns dos milions d'euros. Per a una altra ciutat, no seria res de l'altre món. A Girona se n'acaben de pressupostar set per a dos museus. A Manresa, en canvi, dos milions són un mur enorme. Tanmateix, caldrà que sigui possible. L'església, avui auditori en ruïnes, és un edifici protegit del segle XVII que no es pot deixar ensorrar. Per tant, cal donar-li ús. Manresa necessita un auditori, un espai per a la música i per a actes de tot tipus amb una capacitat mitjana. L'antiga església és la candidata ideal a cobrir aquest buit. Té al costat una gran escola que en podria fer ús, hi ha un aparcament molt a prop, el Conservatori de Música és a tocar i és en un punt que cal impulsar per redreçar el Centre Històric. Fer-lo realitat és de calaix.