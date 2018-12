Mossos a Eslovènia

Dijous passat els Mossos d'Esquadra van carregar contra grups de participants en concentracions no autoritzades que, al seu torn, els havien fustigat. Dels enfrontaments se n'han divulgat dues menes d'imatges: de manifestants amb el cap i la cara tapats llançant tanques i objectes als agents, i d'agents usant una força en aparença excessiva en la seva resposta. Es veu que Quim Torra, a Eslovènia, només va veure les segones, es va escandalitzar i va exigir destitucions. El conseller d'Interior, Miquel Buch, li va seguir la corda i va parlar de depurar responsabilitats. Els sindicats policials es van indignar contra els polítics. Tot això passava divendres. Diumenge Torra i Buch van parlar i ahir, dilluns, Buch es va reunir amb els comandaments del cos, es va disculpar, els va atorgar tota la confiança i els va aclarir que no hi hauria caps tallats. Què va passar entre una cosa i l'altra? Doncs va passar que els CDR van tallar l'autopista que uneix Catalunya amb el País Valencià durant quinze hores, i els Mossos no hi van intervenir. Es van limitar a gestionar el trànsit i desviar-lo per altres carreteres. La principal via de comunicació de la Mediterrània peninsular, el Corredor Mediterrani dels camions, tallat des de primera hora del matí fins prop de la mitjanit per unes dues-centes persones, i la policia del territori no fa res per restablir la normalitat. Ningú no en va donar l'ordre. No la van donar els caps territorials dels Mossos, ni els responsables del comandament central. I tampoc no la van donar els responsables polítics. El conseller no va despenjar el telèfon per ordenar que es garantís la llibertat de circulació, i els comandaments van estimar-se més no moure ni un dit si no els ho manaven aquests responsables polítics que els acabaven de desautoritzar davant de tot el país. El missatge era clar: voleu que traguem la porra i esbandim els concentrats? Doneu-nos-en l'ordre vosaltres, i carregueu vosaltres el pes de les crítiques. El tall de l'autopista es va desfer tot sol perquè els concentrats, en el fons, el que volien era provocar la càrrega i les imatges que són notícia. Quan van comprovar que no les obtindrien, van decidir que les nits de desembre són fredes. Però el missatge dels Mossos als polítics havia quedat clar i va tenir el seu efecte.

I ara, una pregunta: els partidaris de la via eslovena, compten amb els Mossos per fer un paper semblant al de les milícies que es van enfrontar a trets a l'exèrcit iugoslau?