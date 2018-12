Un grup d'Òmnium va anar el 25 de novembre a Barcelona a fer la ruta Pompeu Fabra 2018, en els 150 anys que va néixer, 100 que va escriure la Gramàtica Catalana i 70 que va morir. Avalada per l'Institut d'Estudis Catalans i la Càtedra Pompeu Fabra, va ser dirigida pels especialistes Mònica Montserrat i David Paloma, amb set parades clau. A Gràcia, hi ha una placa, col·locada el 22 de juny, amb motiu de l'Any Fabra, al número 32 del carrer de la Salut, on viu la primera infantesa. La ruta comença a la plaça Catalunya, on un dels seus biògrafs, Josep Miracle, explica que l'any 1938, van caure bombes quan els franquistes llancen Barcelona en un dia feiner. Una altra va caure al costat del despatx de Pompeu Fabra a l'IEC, que aquell dia no havia anat a treballar. D'aquí es va passar al número 1 del carrer de les Moles, el domicili més emblemàtic dels nou de Fabra a Barcelona, on es va estar del 1883 al 1888. Hi escriu una primera gramàtica innovadora de la llengua: Ensayo de gramática de catalán moderno, en castellà, com aleshores es feien les obres importants, i els discursos. La seva germana Anna s'havia casat amb el mestre Bartomeu Galí, oncle d'Alexandre. Quan Fabra escriu als seus nebots de Camprodon, ho fa com a «Queridos sobrinos», però s'adona que familiarment parlaven en català i se li fa molt estrany recórrer a una altra llengua «que no era la nostra», per expressar el seu afecte, així que va estripar la carta i la va recomençar: «Estimats nebots». En contra de la intel·lectualitat «catalana» de l'època, transcendeix l'anècdota i entén que no s'ha de relegar la llengua catalana per a l'ús familiar, sinó convertir-la en una llengua de cultura apta per a totes les funcions.

Fabra estudia Enginyeria Química a la Universitat Central. Es posa en contacte amb el catalanisme, coneix Josep Puig i Cadafalch, Jaume Baladia (pioner de la pràctica de l'esquí a Catalu-nya), casat amb Teresa Mestre, (musa d'Eugeni d'Ors a La ben plantada), germana de Dolors, amb qui Fabra es casaria. Al Liceu, eren coneguts com «Els paquenyus», encisats per Wagner, on formaven part del grup dels «Trenta» admiradors. Fabra assisteix al creixement del catalanisme d'una Barcelona efervescent que viu amb ulls de jove i la vol transformar lingüísticament. A Portaferrisa 21, comença l'aventura de la llengua catalana moderna. Fa classes particulars i forma part de L'Avenç, revista modernista europea, literària, artística, on cada mes presentaven una reforma pel que feia a la llengua. Al cap de 23 anys es van aprovar les noves normes. Els intel·lectuals de L'Avenç també es trobaven i feien tertúlia a la Galeria d'Art Parés del carrer Petritxol. Quan torna de Bilbao, s'instal·la a Badalona; treballa al car-rer del Bisbe, on hi havia hagut la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Una altra parada emblemàtica és el Centre Excursionista de Catalunya, on de jovenet va practicar l'excursionisme (també la pilota basca i el tennis). Hi organitzen cicles de conferències en català, on Fabra parla en públic de llengua, en dues xerrades tècniques. De la Reial Acadèmia de Bones Lletres, al Palau Requesens, els autors en remarquen personatges que eren importants dins la societat catalana, amb expressió castellana. El triomf dels joves va fer que els membres de l'Acadèmia fossin anomenats antinormistes. El Teatre Principal de la Rambla va ser seu de l'Ateneu Barcelonès del 1872 al 1906, any en què va passar al carrer de la Canuda. Refugi d'intel·lectuals progressistes, on Fabra s'havia anat formant com a lingüista en la gran biblioteca d'aquesta entitat. Van publicar a L'Avenç el discurs en català de Guimerà quan accedeix a la presidència el 1895, amb la cita: «Vergonya eterna a aquells que, menyspreant el seu idioma, alaben el dels altres». El 1906 s'hi va celebrar l'acte inaugural i la clausura del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Un cop Fabra s'ha consolidat, passa a ser un símbol per al país. La ruta acaba a l'Institut d'Estudis Catalans, que des del 1931 es troba al pati de la Casa de Convalescència i l'Hospital de la Santa Creu del carrer del Carme. Hi treballarà fins a l'exili forçós del 24 de gener del 1939, per morir a Prada de Conflent el 1948.