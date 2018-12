Brexilunya i catalèxit

Trampa, trampa, trampa! Pedro Sánchez barreja el Brexit i el Procés per criticar-los tots dos, però és una comparació profundament, desoladorament tramposa. D'una manera tan evident que provoca una certa vergonya aliena.

És trampa perquè els britànics poden decidir que marxen de la Unió Europea i Brussel·les s'aguantarà encara que no li faci cap gràcia. S'ho haurà de menjar amb patates. Però no detindrà ni acusarà de rebel·lió o sedició Theresa May ni els membres del seu Govern, no el destituirà i n'assumirà les funcions, no convocarà pel seu compte noves eleccions. Per malament que ho vegi, l'autoritat comunitària respectarà la decisió de les institucions del Regne Unit. En canvi, quan les institucions de Catalunya –Govern i Parlament– han decidit abandonar l'Estat espanyol, la resposta de Madrid ha estat la que ja coneixem: detenir, empresonar i processar per rebel·lió el president Carles Puigdemont i els membres del seu Govern, destituir-los, assumir les seves funcions i convocar pel seu compte noves eleccions. De tot això en fa una mica més d'un any, de manera que els fets són coneguts, confirmats i constantment reconsagrats per les decisions de l'aparell judicial. La setmana que ve començarà a treballar el tribunal que deixarà clara la diferència entre el Brexit i el Catalèxit. Una diferència del codi penal.

En conseqüència, la manera com Pedro Sánchez va començar la seva dissertació d'ahir al matí al Congrés dels Diputats, barrejant els dos processos i saltant de l'un a l'altre, ha de ser contestada amb aquest crit: trampa, trampa, trampa! No ens prengui per ximples, president!

Ell mateix es va encarregar d'esvair qualsevol miratge quan va advertir Quim Torra de la fermesa i la contundència amb què aplicaria la llei si sortia ni que fos un pam dels límits de la Constitució tal com a Madrid la interpreten. Però aquest avís va ser peccata minuta en comparació de la croada contra l'infidel que van anunciar Casado i Rivera mentre Arrimadas, al Parlament de Catalunya, brandava el número 155 com els croats del segle XII exhibien reliquiaris de màrtirs beneïts pel papa. Per no parlar de Vox, que ja és droga dura.

Després dels discursos d'ahir, la cosa està d'aquesta manera: el PSOE exhibeix el 155 com a amenaça si Torra no es porta bé, mentre que Casado i Rivera l'aplicarien preventivament perquè Torra no es portés malament. Foc i brases.