El bus de berga

No costa gens d'articular la següent sentència: Berga necessita una estació d'autobusos de manera urgent. Lamentablement no costa gens, perquè el servei és tan precari a hores d'ara i els temps d'espera dels berguedans, tan exagerats, que dir-ho no costa gens. No es tracta de fer una estació imponent, monumental, és una qüestió d'atorgar dignitat al servei de transport públic de la capital de la comarca. Un lloc amb una bona entrada i sortida, amb servei per a la dispensació de bitllets i la informació sobre la mobilitat de la comarca, un punt d'aturada amb servei per fer una beguda o tenir un moment de repòs mentre s'espera un enllaç... res que no sigui imaginable, i que posi en relació els taxis, els busos, l'aparcament i, si volen, el lloguer de bicicletes, per posar exemples d'alternatives de mobilitat. La imatge que publicava ahir aquest diari de la parada de Berga sense teuladeta per no mullar-se hauria de quedar resolta en qüestió de dies, i l'estació... no pot esperar més.