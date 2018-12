Ja és de nit. Acaba un dia mogut, ple d'activitat i que ha començat, a primera hora i, com molts dies, fent una repassada al diari. Avui, llegint una de les notícies més destacades, he pensat que Manresa és capaç, novament, de demostrar la seva capitalitat, sense fer soroll i sense que cap decret ho publiqui en un butlletí oficial. Una notícia que no consta entre les deu més llegides de l'edició digital del Regió7 –normalment el rànquing l'encapçala allò que vulgarment en diem informació de sang i fetge o de successos–, una notícia que possiblement afecta directament poques famílies de la Catalunya Central, però que personalment penso que és molt rellevant.

El fet que Manresa, a través de la Fundació Althaia, hagi obert aquesta setmana una unitat d'hospitalització per a menors de 18 anys amb patologies psiquiàtriques greus, és important per als malalts i les seves famílies i, a la vegada, és un indicador que hi ha diners dels nostres impostos dels quals es fa un bon ús, que no acaben en butxaques indignes o infraestructures innecessàries. L'atenció sanitària és un dels autèntics termòmetres per valorar una ciutat, un territori, un país. I, en aquest sentit, a Manresa i a la seva àrea d'influència es disposa d'uns recursos assistencials propis de les ciutats més avançades del món occidental.

Reconèixer l'actual potencial de Manresa en l'àmbit de la salut és fruit dels actuals gestors i professionals dels sector, hereus d'una tradició sanitària local que arranca de molts anys enrere. Metges, infermeres i llevadores de molt prestigi han fet que, durant dècades, la ciutat hagi estat l'escollida per famílies de moltes comarques catalanes, sobretot interiors, per confiar-hi la seva salut. El món sanitari forma part de l'ADN de Manresa. I també he de dir que, per molt bo que sigui el conjunt, sempre hi ha punts febles, alguns de gairebé estructurals i difícil solució, com les llistes d'espera o les situacions de descoordinació, encara que humanes, a vegades difícils d'entendre.

El pas endavant en la millora de l'atenció a la salut mental dels menors també ha de servir perquè, com a societat, siguem capaços d'apropar-nos i conèixer millor uns trastorns que cada any comporten que 700 nens i joves visitin per primera vegada professionals especialitzats en psiquiatria i psicologia. Ara, els que hagin de ser hospitalitzats ho podran fer molt més a prop de casa, en un entorn més familiar i acollidor. I aquests ingredients també ajuden a una recuperació més ràpida. Si les noves instal·lacions tenen un cost d'un milió d'euros, hem de pensar que són ben invertits.

Manresa té un model sanitari d'atenció pública exemplar, on poden conviure perfectament organitzacions de diferent naturalesa jurídica. I aquesta convivència es plasma en una atenció de qualitat i en l'obertura periòdica de nous serveis, com ara el de salut mental per a infants i joves, i no fa pas gaire temps amb l'entrada en servei de la unitat de radioteràpia.