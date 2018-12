En temps líquids, som ampolla

En aquests temps líquids, l'única certesa és l'ampolla. Això dels «temps líquids» ho va formular el polonès Zygmunt Bauman (1925-2017) en el seu llibre Temps líquids, viure en una era d'incertesa. En ell constatava la irrupció d'«un escenari nou i sense precedents per a les eleccions individuals» amb una característica preocupant: «Fins ara el progrés era una promesa de felicitat universal i duradora, la manifestació extrema de l'optimisme radical. Però ara, el progrés representa l'amenaça d'un canvi implacable i inexorable, que lluny de prometre pau i repòs, anuncia una crisi i una tensió contínues que faran impossible tenir cap moment de descans». Adeu a la solidesa, benvinguda la liquiditat, que es caracteritza per la manca de forma estable. Ja ho deia l'anunci: «sigues aigua, amic meu».

L'ésser humà sempre s'ha preguntat: «què soc?». Les respostes han estat moltes. Animal racional, matèria i forma, cos i ànima, emanació divina, rei de la Creació, culminació de l'evolució... Filosofies a banda, hem mirat a l'entorn per trobar una resposta en la nostra posició. En l'antiguitat podíem ser lliures o esclaus, residents o estrangers, patricis rics o treballadors. I els humans transitaven per la vida amb la raonable certesa que no canviarien mai de posició: «si naciste pa martillo, del cielo te caen los clavos». Un era fer-rer, fuster o forner, i era probable que els fills, també. Amb la industrialització la certesa es va traslladar a la fàbrica. I amb la prosperitat dels millors anys del segle XX, a les professions qualificades. Però en els temps actuals no queden certeses. La posició social és inestable. La feina és precària. La formació no dóna cap garantia. L'estat del benestar viu en avís de fallida. Les cotitzacions d'avui no garanteixen les pensions de demà. Ningú no frena les desigualtats. Els governants fan voltes amb la brúixola espatllada.

El llicenciat que reparteix pizzes perquè amb la feina de becari no guanya per viure, ¿quina resposta donarà quan li preguntin «i tu què ets»? «Un sac de pors», podria respondre.

La forma dona identitat a la matèria, deien els grecs clàssics. Què ens dona forma avui en dia? Mirem al voltant i trobem els límits del mapa del nostre espai mental, del poble, la pàtria o la nació amb la qual ens sentim identificats. És l'ampolla que dona forma a la liquiditat a la qual ens aboquen els temps. Ja sabem què som: catalans, espanyols, francesos, britànics. I actuem en conseqüència.