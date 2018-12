Per un sí o per un no

Aquest és el títol d'una obra de teatre d'una autora estrangera –no en recordo el nom– però sí que la interpretació a Catalunya va anar a càrrec del Manel Barceló i el Lluís Soler. Tracta sobre el final d'una relació d'amistat. Entre els dos protagonistes s'estableix un diàleg que puja i puja de to i acaba esquerdillant i trencant anys de solidesa afectiva.

Fa quatre dies que les forces polítiques de l'esquerra, junt amb les forces independentistes i sobiranistes de la «perifèria» de l'Estat, van ser capaces de desallotjar de les Corts el corrupte govern del PP. No és que partissin d'una gran amistat prèvia, com sí que passa a l'obra, era més aviat una necessitat vital per agafar alè democràtic i també per canviar de registre respecte a Catalunya.

S'albiraven nous temps. Una escletxa per al diàleg, un «aparcar» la judicialització i la repressió per la mà allargada i punts de trobada per a la negociació. Un d'ells, el primer, els pressupostos generals de l'Estat, bons per a Catalunya, bons per a Espanya, indispensables per situar l'agenda social reclamada –fins i tot amb mobilitzacions al carrer– per molts sectors socials que ja no poden més.

Aquestes darreres setmanes, però, començant pel no dels partits que donen suport al Govern català a aprovar els pressupostos, que va deixar a l'estacada el mateix govern espanyol a qui van decidir donar suport, afegint-hi les declaracions del president Torra amb la «via eslovena» que inhabiliten les seves paraules prèvies sobre trobar punts de diàleg amb l'Estat, i els (mals) resultats de les eleccions andaluses dels socialistes i l'esquerra en el seu conjunt, sembla que estan fent recular el govern central a posicions tancades per a les vies negociadores.

Aquesta posició s'ha vist al debat sobre Catalunya d'aquesta setmana al Congrés, on, malgrat les paraules –gens hiperventilades, contràriament al que és habitual, tot s'ha de dir– dels representants d'ERC i PDCAT i el discurs de Pablo Iglesias i En Comú Podem, el primer amb un discurs potent i valent defensant la plurinacionalitat i la negociació, mostrant un sentit d'Estat que ja m'agradaria que fos més transversal, el PSOE va optar per la versió més a la dreta, la de tornar a menystenir les demandes catalanes. No va agafar el guant que li oferien els que el van posar al Govern.

Així les coses, amb Aznar teixint els fils des de darrere per construir un front amb els 3 partits de dretes espanyols, promovent un nou 155, el president Sánchez ha de decidir si es converteix en una mala còpia de la dreta i ajuda a la creació d'aquest model d'Espanya que pretén posar punt final a les autonomies i les seves realitats nacionals, o bé, acompanyar Podem en la construcció d'una alternativa que aposti per la superació del conflicte territorial i teixeixi en el discurs i en la praxi un estat vertaderament plurinacional .

Mentrestant, a Catalunya és més que urgent recuperar la dignitat i el sentit institucional per part del Govern de la Generalitat tant pel que fa a situar l'agenda social en les seves prioritats com per canviar l'estratègia del «com pitjor, millor» en les seves relacions amb el Govern de Madrid.

Que parlin, que pactin, que no es trenqui tot encara més «per un sí o per un no», perquè res és només blanc o negre, i és en la mixtura on s'ha de trobar l'acord. No els ho posem bé als qui no toleren la diversitat en cap de les seves expressions.