Recuperant-se

El comerç al Barri Antic de Manresa no és el que era, una evidència que no mereix més discussió, però fa un any i mig que va iniciar un procés de recuperació. El recompte d'establiments oberts i tancats que fan públic els mateixos botiguers cada mig any és el principal indicador de què es disposa. Els anys més durs de la crisi econòmica van convidar a abaixar la persiana de molts establiments, els habitatges dels vells car-rers s'han omplert de famílies noves, moltes arribades d'altres països, i la renovació que hauria calgut a l'espai no li ha arribat a temps, però, amb tot, aquest malalt va recuperant el ritme de la respiració i algunes iniciatives que s'hi duen a terme, moltes vinculades a la restauració i l'oci i la cultura, estan fent renéixer les velles parets dels establiments amb noves propostes. Tenir 18 mesos continuats d'increment d'ocupació de botigues no permet abandonar cap de les polítiques actuals per a la incentivació de la renovació social i econòmica del barri.