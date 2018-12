La veritat sobre la via eslovena

La polèmica recent sobre la via eslovena a la independència ha estat una prova més de la intolerància, del menyspreu a la veritat, de la volguda ignorància de les lliçons de la història i de la manipulació barroera d'episodis del passat per fer-los servir d'arma contra l'adversari polític. No hi fa res que les acusacions no siguin certes o que els esdeveniments vagin anar d'una altra manera. Tot s'hi val per atacar, per desacreditar i per menystenir. Aquesta mena d'actituds i la manca d'ètica i de rigor són cada vegada més freqüent en la política espanyola. I n'hem tingut un bon exemple en les inacceptables desqualificacions que s'han fet al president Torra per haver esmentat la via eslovena com a model del camí que ha de fer Catalunya per arribar a la independència. Quina va ser, doncs,aquesta via? Què es pot deduir del que va passar a Eslovènia els anys 90 del segle passat?

El mariscal Tito havia governat amb habilitat el molt heterogeni conjunt de territoris anomenats Iugoslàvia fins a la seva mort l'any 1980. Però els canvis econòmics i l'aparició d'un nacionalisme serbi molt accentuat alarmà les repúbliques no sèrbies de Iugoslàvia. L'abril de 1990 Eslovènia va celebrar les seves primeres eleccions democràtiques i el desembre un referèndum sobre la independència amb un resultat contundent: 93% de participació i el 95% dels vots emesos a favor del sí. La reacció del govern iugoslau, dominat per Sèrbia, va ser eliminar el sistema de forces armades autòctones de cada república que havia instaurat Tito, per substituir-lo per un de centralitzat a mans del govern de Belgrad. Eslovènia no va voler obeir i va mantenir la seva pròpia milícia, precisament perquè veia a venir un atac de l'Estat. Tot i això, i malgrat que la Unió Europea i els EUA declaraven reiteradament que mai no reconeixerien el nou estat, Eslovènia va aplicar el resultat del referèndum i va proclamar la seva independència el 25 de juny de 1991. I l'endemà mateix l'exèrcit iugoslau entrava al país i començava una guerra de 10 dies. El balanç de l'atac va ser de 18 eslovens i 44 soldats iugoslaus morts. La curta durada de l'atac s'explica per la pressió internacional, la dificultat de mantenir l'acció militar sèrbia contra una població totalment contrària i la necessitat de reservar l'exèrcit iugoslau per la lluita contra Croàcia, que es preveia molt més dura.

Vistos els fets, d'on va venir la violència? Qui va causar els morts de la guerra dels 10 dies? Evidentment no van ser pas els eslovens sinó els seus atacants. La via eslovena va ser pacífica, absolutament democràtica i amb un gran suport popular. Pocs mesos després del conflicte Eslovènia entrava a l'ONU i era reconeguda per tots els estats de la Unió Europea, a la qual s'incorporava com a membre de ple dret l'any 2004. Titllar, doncs, la via eslovena de violenta és enganyar i tergiversar la realitat amb la intenció de fer il·legítim, com sigui, qualsevol procés d'independència. I també per evitar que s'identifiqui la lluita eslovena amb la catalana i l'actitud intolerant de Sèrbia en aquell moment amb la que manté ara l'Estat espanyol. I més encara: la independència eslovena va ser el pròleg de la desaparició de Iugoslàvia, enfonsada poc després en conflictes sagnants dels quals van sorgir nous estats com Croàcia, Bòsnia, Montenegro, Macedònia, Kosovo i una Sèrbia que va quedar reduïda al seu territori estricte. Però per a l'espanyolisme radical imaginar tan sols que una ruptura semblant pogués passar algun dia, pacíficament, a l'Estat espanyol seria com pensar que ja ha arribat la fi del món.