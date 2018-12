Quan queda mig any per a la formació dels nous ajuntaments, un terç de les formacions polítiques ja han definit el seu cap de llista, i en els pròxims mesos hi haurà un degoteig de noves candidatures. Les eleccions municipals del mes de maig seran una nova oportunitat per a la democràcia i la campanya electoral esdevindrà l'escenari per exposar programes i tarannàs personals dels aspirants a gestionar els ajuntaments durant quatre anys. Els equips que ja hagin tingut responsabilitat de govern tindran a les urnes la resposta ciutadana a la seva gestió i també serà en el moment de la votació quan els electors decidiran si mereixen o no la seva confiança les propostes de les formacions que han estat a l'oposició, que en els anteriors comicis no van obtenir representació o que s'estrenen políticament. L'exposició clara d'anàlisis de l'actual conjuntura i de compromisos realistes de transformació de l'entorn que parteixin d'un bon coneixement del territori seran eines eficaces per reclamar suports.