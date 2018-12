«Malamente, mu mal, mu mal»

Pep Garcia

M alamente. No me la trec del cap. M'agrada i m'agrada molt. Des del primer instant. Trà, trà. Malamente. Pots ser indepe fins al moll de l'os moll i que t'agradi Malamente? Sí. Sí! Mu mal. Mu mal, em diran a mi i als que m'ho diguin... no voy a perder ni un minuto en voler a pensarte. Trà, trà... mu mal, mu mal.. Malamente... el 21 no pinta bé, res mé, mu mal, malamente. El 21, no no! Ja ho vaig dir, que ens fotrien dient que venien de bones. Sí, sí. No, no. El 21 és un bon mal dia perquè sigui un mal bon dia. Trà, trà. Mu mal. Mu mal. S'ha posat la cosa rara. Malamente. Pel pedregar. Et pot agradar, malamente i cantar, trà trà, els carrers seran sempre nostres? Mu mal, mu mal. malamente. Jo ho faig, No voy a perder ni un minuto en... malamente. El relat del que expliquen, del que ha passat trà trà, del que passarà, mu mal, mu mal, no és real, no és real però és brutal. Sí, sí, així ho dic, des de mi boquita. Trà, trà. Ens estan torejant, trà, trà... malamente... i d'això en saben molt, mu mal, mu mal... De torejar vull dir. No me la trec del cap, la situació, irreal de tan real que és, el moment delicat, tan delicat, malamente, els presos polítics a la presó. Mu mal, mu mal.. no voy a perder ni un minuto en dejar de pensarles. Malamente, si ho fem, trà, trà, és el que volen, sí, sí, mu mal. Miraaaaa. Però això els volem a casa i, si no... malamente, mu mal. La pàtria. S'emboliquen, amb la pàtria, per dir-nos que amb la pàtria no ens hi emboliquem, trà, trà, i que anem malamente entre nosaltres, trà, trà, pels carrers malamente entre nosaltres mu mal, mu mal i a cops de dir-ho n'hi ha que s'ho creuen i s'ho recreuen.. malamente, no voy a perder ni un minuto en voler a pensarlos, trà, trà, mentiders, indecents, sí, sí, indecents! I sabem qui són els indecents! I em tiro al flamenc, pel quejío, perquè surt de dins aquest flamenc de Sant Esteve Sesrovires que és un poble parent de Sant Esteve de les Roures, trà, trà, ens estan donant pel sac. A tots, trà, trà, als que no són indepes també, malamente, no us equivoqueu mu mal, això pinta mu mal. Sí, sí, i nosaltres seguirem en so de pau trà, trà, que és el nostre so. Mu mal, mu mal. I tant si tallem carreteres com obrim peatges, com si ens palplantem a fer el pi davant d'un semàfor, si ens aturem o si ens mobilitzem, si cridem o ens emmudim, si sortim o si entrem trà, trà, fem el que fem, mu mal, ens diran, mu mal, malamente, malamente i jo per dins penso i dic mirant Espanya, trà, trà, mu mal, mu mal... no voy a perder ni un minuto en voler a pensarte. La cosa pinta... malamente!



Nota de l'autor. Poden llegir aquest article en silenci però recomano fer-ho escoltant la versió original del Malamente de Rosalía. M'ho agrairan.