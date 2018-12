El llegat Estiarte

Aquest cap de setmana, hem vist com l'expresident del CE Manresa, l'autodidacte Manel Sánchez, ha fet dues jornades de trobada amb persones que van estar vinculades al club de futbol amb motiu de presentar les rèpliques de cinc banderes històriques de l'entitat. El més normal és que aquest magnífic museu, particular de Sánchez, passés algun dia a engruixir el que hauria de tenir el Centre d'Esports. Al Nou Congost, el Baxi Manresa té un museu que no ha acabat d'agafar volada per manca de convicció i ara hi ha un intent per programar-hi visites. A més del material exposat, un vídeo amb imatges de la variada història del bàsquet de la ciutat seria indispensable.



Aquest darrer dijous també hi havia una cita important amb la inauguració del nou camp Cruyff Court a la plaça Milcentenari, destinat als nens i nenes que tenen risc d'exclusió social. El padrí és Manel Estiarte però l'acte es va suspendre per la pluja, tot i que ja s'hi juga. L'exwaterpolista, assessor personal de Guardiola al City, té molt a flor de pell el seu manresanisme en els darrers mesos i la família Estiarte està disposada a cedir el seu gran arxiu de trofeus i records a la ciutat. Les Piscines Municipals podrien acollir aquest llegat i l'Ajuntament tampoc no descarta que tota la instal·lació passi a anomenar-se Manel Estiarte (de mèrits n'hi sobren) ja que fa pocs mesos es va canviar una reglamentació municipal que, en vida, no ho permetia. Un espai que va ser batejat és el del recordat gimnasta Andreu Vivó.