Catalunya, capital Lledoners

Finalment la capital de Catalunya és al seu cor. No ben bé a Manresa, però sí al costat mateix, a Sant Joan de Vilatorrada, i més concretament a la presó de Lledoners, des d'on es dirigeixen, amb diferent intensitat, les dues formacions parlamentàries que sustenten el Govern de la Generalitat.

Tothom coincideix a dir que Oriol Junqueras mana realment a Esquerra. Ho fa des de la seva cel·la i des dels locutoris on es veu amb els advocats i amb les persones amb rang d'autoritat que, per aquest motiu, tenen un ampli dret a visitar-lo. Discuteix la jugada amb Raül Romeva, company de reclusió, la parella del qual serà número dos a la llista a les eleccions europees que encapçala el mateix exvicepresident. A l'exterior, les veus cantants són Roger Torrent, president del Parlament, i Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat. Ells dos s'han convertit en les figures del partit a la vida institucional, però la direcció és al Bages, rere un doble mur perimetral.

A Junts per Catalunya la cosa és més complicada. A la presó, en vaga de fam, hi ha Turull, Rull, Forn i Sànchez, i aquest es perfila cada cop més com la figura important. Però la seva influència competeix amb la de Carles Puigdemont, que en realitat no està funcionant com el cap de Govern a distància que alguns esperaven, i amb la de Quim Torra, que cada cop resulta més desconcertant per a més gent. Mancances que apugen la cotització de Sànchez al mercat de futurs com a punt de referència d'aquest sector polític.

Sumem-hi a tot plegat una altra dada: segons una enquesta fresca del diari Ara, Junqueras i Sànchez són els líders independentistes més ben valorats. Els segueixen Torrent i Aragonès, mentre que per trobar Puigdemont i Torra cal anar a la setena i a la vuitena posició de la llista. L'exili no està ajudant l'expresident, malgrat la llibertat de moviments que li facilita, i que potser no està sabent aprofitar. Més significatiu és que tant Sànchez com Junqueras el superin en puntuació també entre els votants de Junts per Catalunya, segment en el qual Torra ocupa el cinquè lloc. El «president legítim» i el president efectiu tenen problemes de credibilitat entre el seu propi electorat, i això és un problema per a la seva formació política, la més gran del sector independentista del Parlament.

Jordi Sànchez acaba d'advocar perquè Torra s'hi posi bé per reunir-se amb Pedro Sánchez durant la visita d'aquest a Barcelona, dijous i divendres d'aquesta setmana. A veure quin cas li fan.