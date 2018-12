empresa europea guaridora d'esperits

Tres-centes persones emplenaren a vessar la sala d'actes del Casal d'Europa del Berguedà el 24 de novembre passat en la presentació de la jornada de reflexió «XX Clínica d'Avaluació i Debat 2018», amb el subtítol «Pares i fills adolescents cap a un punt de trobada», esdeveniment, ja tradicional, anualment esperat i iniciativa d'«Amalgama 7», entitat privada, concertada amb l'Administració pública i nascuda l'any 1997.

El seu objecte social és resoldre situacions tan freqüents a la societat d'avui com són els conflictes entre pares i adolescents afectats per problemes d'angoixa, irritabilitat, aïllament, desmotivació escolar, desinterès pel futur, dependència del «pantallisme», consum d'alcohol o drogues...

Amb un centenar de professionals al capdavant (psicòlegs, psiquiatres, advocats, sociòlegs...) i amb pacients provinents de Catalunya, l'Estat espanyol, Europa i Amèrica, l'entitat, amb l'aval de més de 5.000 resultats d'èxit que l'acrediten, ja té ben guanyat un merescut prestigi entre les millors xarxes assistencials europees.

A banda de dos centres ambulatoris amb consulta externa a Barcelona i Madrid, Amalgama 7 disposa de tres escoles terapèutiques i alhora educatives: a Vall-daura (Berguedà), Julià Romea (Barcelona) i Can Ros (Alt Camp tarragoní), dotades d'un model d'atenció integral amb àrees clínica, acadèmica i socioeducativa que permeten als interns seguir els cursos escolars obligatoris reforçats amb tractament terapèutic personalitzat i sense desatendre mai les activitats adreçades a la inserció laboral i el sempre oportú acompanyament familiar.

A Amalgama 7 he viscut aquests dar-rers dies dues experiències colpidores. La primera, la nit del mateix 24 de novembre, a l'acte del gratificador lliurament d'altes terapèutiques, tot veient, una dar-rera l'altra, entendridores escenes de reconciliació a cor obert entre fills i progenitors, fosos en abraçades dignament emuladores d'aquell bíblic retorn del fill pròdig.

I la segona, dies després, durant una jornada sencera a l'escola terapèutica de Cal Ros en un marc de verda placidesa paisatgística i lluïssor mediterrània al fons. I ja dins del recinte educatiu, harmonia de tendreses i amplis somriures en un marc d'impecable pulcritud i disciplina.

L'indiscutible artífex i ànima d'aquesta exemplar i humanista empresa és el seu director clínic i psicòleg berguedà Jordi Royo Isach, innata expressió de bonhomia i mestre en l'art de transformar espinosos conflictes en dolços projectes de concòrdia.

Amic d'ell des que era un nen, m'honoro d'haver-lo tingut com a deixeble durant el batxillerat. I confesso que em dol, per manca de coincidències cronològiques, haver-li donat només lliçons de llatí ja que no de filosofia.

Si hagués estat així, i puix que aleshores als llibres de text filosòfics encara no hi abundava el conductisme, vull imaginar que a l'adolescent Jordi, ja prou receptiu i encuriosit per les conductes d'altri, li hauria complagut llegir el llibre Estrategia de la Voluntad o Los Caracteres, obra del filòsof, matemàtic i físic berguedà Dr. Lluís Pont i Tubau (1878-1956), que amb amenitat descrivia els caràcters humans que avui en Jordi té tan profundament analitzats (abúlics, bevedors, desvergonyits, indiferents, rebels, melancòlics...)

Obligats però a retornar al llatí, permet-me, Jordi, que et tradueixi i dediqui unes paraules de l' Amicitia de Ciceró: «Què més diria jo, amic, de la dolcesa del teu caràcter?».