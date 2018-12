Solidaris, més que mai

El càncer! El mal lleig de fa unes dècades és avui, si no la principal, una de les principals preocupacions de la investigació mèdica a tot el món. És evident que la malaltia, en les seves múltiples presentacions, és un dolor que la població voldria evitar. Els catalans hem posat sobre la taula gairebé 11 milions d'euros perquè els investigadors del nostre país treballin en projectes que ajudin a resoldre la malaltia. La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, empreses públiques, d'aquest diumenge ha estat un nou èxit. És una festa de la solidaritat que es convoca des de fa 27 anys i que reedita de manera anual un valor cel·lular del país: no hi ha altres exemples que puguin parlar de la gran aportació a la investigació científica. És solidaritat made in Catalonia. No hi fa res que hi hagi conflicte polític, que les famílies no s'hagin aixecat encara de la crisi econòmica, que hi hagi pressió per controlar o tancar els mitjans públics des de fora... Tot és igual. Els catalanets, a la seva: invertint en salut de manera anònima, desinteressada, solidària amb tots els que pateixen aquesta malaltia, i batent rècords. 10,7 milions d'euros en un dia costa molt d'aconseguir. 10,7 milions d'una administració, és molt difícil de trobar; 10,7 milions per a la inversió empresarial, no és una xifra fàcil de veure. Exemples com La Marató fan país, uneixen i són un model per a tothom.