víctimes i pedaços

Ahir va morir un home en un xoc frontal entre dos turismes a prop de Salelles, a l'antiga carretera d'Igualada. Dissabte un home va ser atropellat mortalment a Sant Fruitós, a la C-16. Des de començament d'any han mort nou persones en accidents a les carreteres del Bages. Al conjunt de la Catalunya Central en són 24. I això en un moment en què la que era la principal font de mortalitat al Bages, el tram sud de la C-55, ja no genera accidents amb víctimes fatals perquè els conductors hi circulen entre mitjanes, controlats per un arsenal de radars i sotmesos a un trànsit endimoniat que impedeix circular amb fluïdesa. Ara és una carretera amb molts accidents, però poc greus. I tanmateix, la C-55 continua apareixent entre les carreteres considerades més perilloses en el tram entre Manresa i Súria i el degoteig de difunts no s'atura. La situació és prou clamorosa per generar una reacció contundent de la Generalitat. Hi ha tantes assignatures pendents, que els pedaços no eviten el funerals.