fets al cruyff court

La plaça Milcentenari de Manresa, antany pati d'un quarter militar i durant dècades espai destinat a aparcament tot i haver estat qualificat com a zona verda al pla general urbanístic, ha acabat sent un camp de futbol. El comerç de la zona considera que és un espai malaguanyat tenint en compte la gran mancança d'aparcament que hi ha en una zona que necessita tota l'ajuda que se li pugui prestar per regenerar el seu teixit comercial. El punt de vista dels botiguers i de molts veïns és certament defensable, però no és menys cert que un camp de fubol –muntat i finançat per les fundacions Cruyff, FC Barcelona i La Caixa– que oferirà, a més de l'espai de joc, activitats organitzades, serà un punt de socialització molt important en un sector radicalment mancat de zones verdes i on els nens i les nenes, amb un gran percentatge de fills d'immigrants, tenen poques possibilitats d'oci i d'esport. El Cruyff Court mereix, com a mínim, una oportunitat. Cal que els responsables justifiquin amb fets que l'activitat socialitzadora compensa que s'hi hagi dedicat un espai tan valuós.