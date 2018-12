El ple municipal que se celebra avui al vespre a l'Ajuntament de Manresa inclou una proposició presentada pels dos partits que formen l'equip de govern en què es proposa estudiar-ne la viabilitat per convertir l'edifici del Conservatori en un futur Centre de les Arts Escèniques. Es tracta d'una proposta presentada per la Plataforma Amics del Conservatori, una plataforma que va sorgir a partir del resultat de la consulta popular vinculant convocada per l'Ajuntament el maig del 2014, per la qual el 82 % dels participants en la votació, 5.790 manresans i manresanes majors de 16 anys, van decidir democràticament mantenir l'edifici del teatre Conservatori.

La proposta que es presenta avui ha estat elaborada, a petició dels Amics del Conservatori, per l'arquitecte Pere Santamaria, i preveu, entre d'altres, aquests punts: Traslladar l'accés principal al teatre i al nou equipament a la plaça Sant Domènec, dedicar tota una ala de l'edifici a aules de teatre on s'impartirien els cursos que actualment es fan al Kursaal, les aules per impartir el cicle formatiu de grau superior de teatre que es vol implementar properament a Manresa, les aules-taller del batxillerat d'Arts Escèniques de l'institut Lluís de Peguera. Es consolidaria i ampliaria l'espai que ocupa actualment l'Escola de Circ que gestiona l'associació La Crica i que té prop de 250 alumnes. Es construiria a l'ala del carrer Jaume I un viver-hotel d'entitats on sis associacions vinculades a les arts escèniques (dansa, màgia, teatre...) tindrien el seu despatx i compartirien una sala de reunions. A l'equipament també hi hauria tres sales d'assaig on grups i col·lectius de teatre i dansa, però també de circ, de música i de màgia tindrien espais per assajar els seus muntatges.

Tot això es podria fer per fases en els diferents espais que envolten el teatre Conservatori, un teatre amb 140 anys d'història, i que amb 400 butaques és utilitzat per mes de 30.000 persones cada any. Amb aquest equipament, el Centre de les Arts Escèniques, Manresa es podria convertir en un referent a la Catalunya Central, no només pel que fa a la programació, que ja ho és, sinó també a la formació i en part a la producció de muntatges de petit i mitjà format. Situat en un lloc estratègic, a l'entrada del Centre Històric, l'equipament també podria ser un revulsiu dinamitzador cultural i comercial per a Manresa.

Ara la paraula la tenen els 25 regidors i regidores que escollits democràticament conformen l'actual consistori.