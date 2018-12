L'advocat, arxiver, historiador i polític Ferran Valls i Taberner (Barcelona 1888-1942), va ser a l'Aplec del Pi de l'any 1921. Aquest aplec es va fer al pla de Camp-llong per celebrar la victòria en unes eleccions de diputats de la Mancomunitat de Catalunya de la Lliga al districte de Berga-Manresa. El seu discurs es va publicar a la revista de Berga El Pi de les Tres Branques, número 40, de 6 d'agost de 1921, i per cert fou el més radical de tots.

Va dir: «Aquest aplec vora el Pi de les Tres Branques no representa sols la celebració d'una victòria electoral, episodi circumstancial en la batalla constant per Catalunya, sinó que principalment és una festa simbòlica, plena d'espiritualitat. Les tres branques del Pi són símbol de la Fe, de l'Esperança, i de la Caritat, que és amor. Fe en Déu i en la justícia de la nostra causa, que per tal com és causa llegítima i nobilíssima la defensem ardentment. [...] l'amor a Catalunya devem matisar-lo amb un sentit d'universalitat i d'immortalitat. El sentiment catalanista no és d'odi, ni d'exclusivisme localista i actualista, sinó d'Amor i de Solidaritat; no és negatiu ni pessimista, sinó afirmatiu, constructiu i optimista [...] treballem per la reconstrucció interna de Catalu-nya. Dintre de la Mancomunitat, que representa un inici d'Estat català [...] els diputats electes confortats ambla vostra adhesió [...] treballarem amb gran delit en la tasca d'estructuració i rehabilitació moral i material de Catalunya».

Després de la guerra civil, Ferran Valls i Taberner, millor dit «Don Fernando» es va fer aferrissat franquista, va atacar durament el catalanisme que havia defensat ardidament durant la joventut. Penseu que en el discurs al Pi va arribar a parlar d'Estat Català abans de la fundació d'aquesta organització per part del president Francesc Macià. La conversió a l'espa-nyolisme més ranci la publicar a l'article «La Falsa Ruta» a La Vanguardia Española, el 15 de febrer de 1939, reproduït de nou al mateix periòdic barceloní el 21 d'agost de 2000, també publicat en el llibre Reafirmación Espiritual de España. Cito textualment «Cataluña ha seguido una falsa ruta y ha llegado en gran parte a ser víctima de su propio extravío. Esa falsa ruta ha sido el nacionalismo catalanista [...] lo que creo mi deber en señalar, en este momento de salvación, es que uno de los factores de subversión ha sido el catalanismo político».

És molt curiós que, com en el tema de l'autodeterminació i de la defensa dels drets nacionals de Catalunya o dels Països Catalans, hi hagi tantes desercions com al mateix PSC-PSOE, que a la clandestinitat va defensar el quatre punts de l'Assemblea de Catalunya, o els darrers dirigents de l'extinta Unió Democràtica de Catalunya, com Duran i Lleida o Ramon Espadaler ara, per cert passat de democratacristià a diputat del PSC-PSOE. L'Assemblea de Catalunya, l'organisme més important i unitari de la lluita contra el franquisme, fou creada el 7 de novembre de 1971, el seu punt tercer deia «El restabliment a Catalunya de l'Estatut d'Autonomia de 1932 amb totes les institucions implícites, com a pas previ per a l'autodeterminació». En fi, un que ja té certa edat n'ha vist tantes... Tal com estan les coses, caldrà preguntar-se si avui a Catalunya encara hi ha traïdors o no?