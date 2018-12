L'Ajuntament de Manresa preveu demanar 1,8 milions d'euros als fons europeus Feder per finançar una part de la transformació del Museu de la ciutat en un equipament de nivell nacional que, amb inversions posteriors, pugui erigir-se en el museu de referència al país pel que fa al Barroc català, un estil del qual Manresa va tenir una escola escultòrica destacada. De moment, el que hi ha en marxa és una obra més modesta per tal de treure el vell edifici dels jesuïtes de l'obsolescència i convertir-lo en un espai homologable al que s'espera avui d'un museu decent, i alhora per habilitar-hi un espai per a la rebuda de pelegrins de la ruta de Sant Ignasi. Aquesta obra està aturada per sobrevinguts tècnics que no s'ha acabat d'aclarir a què es deuen. Pensar en museus nacionals, doncs, és prematur. Però el projecte és legítim i el cost és més que assumible. El que faltaria és veure-hi la implicació de la Generalitat. Una implicació activa i constatable, que no seria molt demanar tenint en compte les magnituds més que ajustades del projecte.