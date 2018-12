Missatges absurds que fan riure

Dedicar-se a fer de periodista té, a part de molts avantatges, l'inconvenient que t'arriben infinitat de correus elèctrics sobre temes inversemblants per intentar vendre't motos perquè es publiquin. Dic inconvenient perquè enmig de tant tràfec sempre hi ha la possibilitat que se t'escapin els missatges veritablement importants. És allò que diuen que l'excés d'informació és la censura més efectiva que hi ha avui en dia. Per Nadal aquest fenomen s'accentua. Uns exemples. Una firma informàtica em diu que ara és l'època immillorable per ensenyar matemàtiques als nens i nenes practicant, per exemple, geometria a l'hora d'embolicar regals o decorant l'arbre amb seqüències lògiques. Si compres l'aplicació t'ensenyaran com fer-ho. Entesos. Ja són típics els missatges sobre com superar els àpats de les festes i començar l'any, segons em recomana un altre correu, amb «força física i mental». El secret, diu, és consumir aliments saludables perquè incrementen la vitalitat i el bon humor. Ja ho sabeu, si algú de la vora està de mala llet és perquè menja fatal. Una empresa de viatges em dona 6 consells per encertar-la amb el regal. L'últim és que sigui una sorpresa com per exemple... un viatge. I finalment, que he d'anar acabant, hi ha qui diu que el 26 % dels treballadors beurà més del compte al dinar de l'empresa. Són els que deuen tenir l'amo a la vora.