Millor que no ens toqui la Grossa

No. Definitivament, és millor que avui no ens toqui la Grossa ni cap altra picossada important de la loteria de Nadal. Perquè, paradoxalment, a la llarga, tindríem més possibilitats d'acabar empobrits que no pas si avui ens passa el de sempre, és a dir, que no ens toqui res. M'explico: aquesta setmana, la UOC ha difós un estudi que assegura que el 70% dels guanyadors d'una loteria s'han malgastat tot el premi en només cinc anys. I que hi ha hagut casos de guanyadors de loteries que han acabat sols i arruïnats. Els autors de l'informe constaten que, quan una persona rep tants diners de cop, pot desequilibrar-se, creure que és capaç d'afrontar el que sigui i prendre decisions il·lògiques i irracionals respecte a negocis o compres molt cares. I que actuem així perquè no donem el mateix valor als diners obtinguts per l'atzar que als que hem assolit després de molt de temps i esforç. I que, per tant, podem arribar a fer autèntiques bestieses. Però... ei! Tranquils. Si resulta que teniu la mala sort que avui us toqui la loteria, no ho teniu tot perdut. Podeu intentar mantenir el cap fred i ser prudents. És a dir, tapar forats i deutes i, pel que fa a tots els diners restants, donar-vos petits capricis, però sense perdre el nord. Bé, això és el que diuen els autors de l'estudi. En el meu cas, crec que, si em toca, quedaré tan en estat de xoc, que potser oblidaré tot el que he escrit.