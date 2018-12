Protagonistes

Va funcionar. L'anunci de talls de carreteres i de probables enfrontaments entre policia i manifestants a Barcelona va intimidar un gran nombre de conductors, de manera que ahir al matí el trànsit a les entrades de Barcelona era sensiblement menor que el de qualsevol altre divendres de tardor o hivern, segons les autoritats competents en la quantificació de la cosa. No va caldre desplegar un gran nombre d'activistes per aconseguir la finalitat buscada. Només amb l'avís del que s'anava a fer es va aconseguir l'efecte que es pretenia. Hi va haver, sí, talls de carretera, que van crear embussos, però la majoria d'afectats ho van ser per raó preventiva.

Heus aquí com un nombre reduït de persones pot complicar la vida a tot un país. Per raons que sens dubte ells consideren d'allò més sòlides, i que els mateixos afectats, si els ho pregunten, trobaran dignes de solidaritat. Vostè està a favor que l'Estat respecti els catalans? Naturalment que sí. Considera que ens tracta malament? Per descomptat. En conseqüència, li està bé que muntem una barricada de pneumàtics al mig de la carretera en la qual vostè s'embussa igualment cada matí? I tant, home, només faltaria! Sap què? directament, em quedo a casa, i així no gasto benzina a la cua i no contamino l'aire metropolità. Som una societat d'allò més civilitzada.

El Consell de Ministres es va reunir a Barcelona. Cap de les crides a impedir-ho no va funcionar, no eren prou gent per fer gaire més que pessigolles al cordó policial. Tampoc no es va impedir que els ministres sortissin de la reunió i enfilessin cap a l'aeroport. La roda de premsa posterior es va desenvolupar sota les arcades gòtiques de la Llotja de Mar com si no passés res d'especial a l'exterior. Per la televisió vam veure com les gasten els Mossos quan decideixen capturar un manifestant que s'avança i fa el pinxo en solitari: semblaven jugadors de rugbi placant un contrari que intenta córrer amb la pilota. La policia catalana funciona, si per funcionar s'entén mantenir els perímetres i practicar un cert nombre de detencions. Per la banda contrària s'ha fet el pas a arrencar llambordes per usar-les com a projectil, imatge que ens porta a la memòria el Maig del 68 a París.

Hi havia una multitud en una concentració d'allò més tranquil·la davant l'estació de França, a deu minuts a peu de la Llotja. Però els emmascarats els van robar el protagonisme. Els ho haurien de retreure. Ho faran?