Per què un consell de ministres a Barcelona?

Teòricament, els embolics polítics sempre tenen alguna explicació objectiva, encara que els seus protagonistes no en vulguin parlar. Però costa molt d'entendre per què Pedro Sánchez ha volgut fer un consell de ministres a Barcelona. Per quina raó ho ha fet, sabent prèviament com sabia que té en contra tot l'independentisme militant i més de la meitat de la població catalana? Quin benefici polític havia comptat de treure'n? Si alguna cosa demostra la seva visita és que no pot venir a Catalunya tal com ho faria un governant acceptat democràticament per la seva població. Ha hagut d'arribar a Barcelona mobilitzant totes les forces de seguretat disponibles i afegir-hi encara alguns milers més de «piolins». (Per cert: aquest desplegament que de ben segur és molt costós, no és també una mena de malversació de fons públics amb aparença de legalitat?) Què hi ha guanyat Pedro Sánchez amb tot això? Volia comprovar només quina continuava sent la força de mobilització dels independentistes més actius? Volia demostrar davant la dreta i l'extrema dreta espanyola que pot mantenir el control de la situació? Tot això no compensa de cap manera el greuge i la sospita de provocació que planteja una visita en l'aniversari exacte de les eleccions del 21 de desembre de 2017, unes eleccions convocades exclusivament per tal que els partits sobiranistes perdessin el govern de la Generalitat. I que malgrat el 155 i totes les maniobres i pressions no va ser així.

L'única lògica que podria haver tingut un consell de ministres a Barcelona era si el president espanyol hagués estat disposat a fer-hi algun anunci especialment rellevant sobre Catalunya, o si d'alguna manera –a més de les retòriques i habituals crides al diàleg– hagués volgut comprometre's a respectar la voluntat popular democràticament expressada. Però del breu comunicat conjunt emès després de la reunió de dijous a Pedralbes, no se'n desprèn cap mena de compromís concret. I del discurs pronunciat en el sopar del Foment del Treball, tampoc. La conclusió és ben senzilla: per tot això s'havia de celebrar un consell de ministres a Barcelona? No s'imaginava, Pedro Sánchez, que no seria ben rebut a Catalunya havent-hi la meitat del govern del país, democràticament elegit, en presó preventiva des de fa més d'un any i l'altre meitat a l'exili? Quin era realment el seu objectiu, apaivagar les tensions o demostrar qui continua tenint la paella pel mànec?

Aquest comentari s'ha acabat d'escriure divendres a mig matí, amb les mobilitzacions anunciades en ple desenvolupament. No se'n podrà fer un balanç definitiu fins després de la manifestació unitària que tancarà la jornada de protestes. Però hi ha encara dues informacions per resse-nyar. Una de positiva: l'acabament de la vaga de fam que quatre dels presos polítics tancats a Lledoners portaven a terme des de feia molts dies. I també, deixar constància d'una ridiculesa absoluta: mentre Quim Torra i Pedro Sánchez començaven la seva entrevista, un responsable de protocol va col·locar de pressa i corrents unes flors vermelles que tapaven les grogues que hi havia entre els dos presidents. Ja se sap: el color groc, en aquests moments, és extremadament perillós.