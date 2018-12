RENFROE i El BAXI

No és una sorpresa que sigui un jugador cotitzat. Fa dies que s'especula amb la possible sortida d'Alex Renfroe, base titular del Baxi Manresa, a partir del proper 1 de gener si algun equip europeu s'interessa pels seus serveis i acaba pagant la clàusula estipulada en el seu contracte. El mateix jugador no amaga aquesta possibilitat, tot i sentir-se molt còmode i content al Nou Congost. Ahir, des de Sèrbia, un web avançava que l'equip en qüestió serà l'històric Partizan de Belgrad i el Bàsquet Manresa ratifica que qualsevol operació depèn d'un ineludible requisit econòmic. La gran temporada de Renfroe ha estat una de les claus d'un Baxi que s'ha convertit en la revelació de la lliga ACB després de dotze jornades, amb possibilitats de poder entrar a la Copa, tot i que la plaga de lesions i un possible adeu de Renfroe ho compliquin. Des de la direcció del Bàsquet Manresa, si el base marxa, caldrà ara encertar-la amb un jugador que estigui a l'alçada i s'adapti ràpidament per mantenir la il·lusió.