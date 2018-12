Juguem en igualtat

Jordi Estrada

Per mitjà d'uns cartells il·lustrats en què nens i nenes juguen indistintament amb nines, pilotes i ginys mecànics, la CUP de Solsona es proposa combatre els estereotips de gènere en els jocs i les joguines, tot sensibilitzant els pares i les mares perquè deixin escollir els nens a què volen jugar i amb quines joguines. No és un combat fàcil, perquè la mainada ja puja educada de ben petita en els rols de gènere estereotipats, sigui per la via de la imitació dels companys o de germans més grans, la cultura ambiental o l'exemple transmès pels adults. També els anuncis i la propaganda comercial insisteixen en aquesta direcció. És per això que a Itàlia, a Trieste, conscients d'aquesta circumstància i per tal de superar els estereotips des de primera hora, han posat a disposició de les escoles d'infantil El joc del respecte, una maleta didàctica elaborada per una mestra, una psicòloga i una persona experta en comunicació i neurociència, en què dos amics, un nen i una nena, emprenen un camí ple d'aventures, on cal ajudar-se mútuament per tirar endavant, amb independència de la convencionalitat de gènere de les tasques i els oficis, el color de la pell, l'alçada, l'extracció social. Amb aquesta iniciativa, implantada l'any 2015 i potenciada amb la creació de nous materials adreçats a les famílies (amb jocs de memòria on cal aparellar homes i dones que desenvolupen el mateix ofici) es promou a més el treball en equip, el respecte i la solidaritat. Ben al revés del que s'esdevé amb els mòbils, joguina que, en mans dels nens, unifica tots els estereotips en un de transgènere i transgeneracional: la ludopatia. Tampoc cal bandejar aquells jocs que, com el de metges i infermeres, algú ha qualificat de sexista: avui també és possible jugar a metgesses i infermers, un joc que convida a compartir el despertar de la primavera, essent encara a les portes de l'hivern.