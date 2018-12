Doncs no, no la mereixia (per a mi)

Una de les polèmiques habituals en aquesta època de l'any ve determinada per l'entrega de la Pilota d'Or. Com que els mitjans de comunicació esportius tenen una bona quantitat de hooligans en les seves plantilles, tant allà com aquí, tothom mira de fer campanya a favor del seu cavall des de l'estiu ben bé, si no des d'abans. És paradoxal quan tothom s'atipa de dir que el futbol és un esport d'equip i els seus propis protagonistes fan declaracions hipòcrites afirmant que el que els importa és la victòria, i no la seva actuació personal, hi hagi males cares i retrets quan el 99% sap abans de començar que no ha guanyat ell.



Aquest any, els trofeus han estat per a Modric. No és un mal guanyador. És un gran jugador que ha conquerit la Champions amb el seu equip i ha estat subcampió del món amb una selecció que no és de les millors. Ha fet mèrits, tot i que segur que no hauria guanyat si Cristiano seguís al Madrid perquè els tentacles de l'oncle Floren són indecentment llargs. Des d'aquí s'ha fet campanya que havia de guanyar Messi adduint que ell és sempre el millor. I ho és. Però, segons la meva opinió, tan vàlida o tan desencertada com la de qualsevol altre, algú que no pot empènyer el seu equip a ser el millor d'Europa, ni la seva selecció a les rondes finals del Mundial, sense marcar cap gol en els duels decisius i sense ser transcendental en cap d'aquests partits no pot ser Pilota d'Or. Perquè als millors se'ls ha d'exigir sempre més.