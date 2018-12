El Nadal, la commemoració del naixement de Jesús a Betlem, omple de goig l'Església i el món. És Déu que es fa home i que ve a nosaltres a compartir la nostra vida i la nostra història. I en el Nadal els creients, encara que per tradició cultural també ho fan molts no creients, posem el pessebre i l'arbre de Nadal, dos signes que, com ha dit el papa Francesc, «mai no deixen de fascinar-nos», ja que «ens parlen del Nadal i ens ajuden a contemplar el misteri de Déu fet home per estar a prop de cadascun de nosaltres». En el pessebre, com ens diu el Papa, «descobrim com un reflex de la llum i de la tendresa de Déu».

És en el pessebre, amb Jesús, Maria i Josep, amb els pastors i els mags d'Orient, on descobrim la presència del Déu Infant, acollit pels senzills i pels nets de cor, pels pobres i per aquells que confien en Déu. Per això el Nadal ens convida a la fraternitat, que ens fa descobrir el Déu Infant ens els qui pateixen. I per això mateix posem al pessebre els pastors, que són els pobres, com avui ho són els refugiats o els immigrants. I també els qui no tenen res, com Maria i Josep, que no van trobar un lloc per a refugiar-se, com els qui viuen al carrer. I els mags vinguts d'Orient, que guiats per una estrella buscaren el Déu Infant. Per això el pessebre de l'extremadreta no té ni mags, és a dir, estrangers, ni pobres. El pessebre de l'extremadreta no vol immigrants, ni refugiats, ni àrabs, ni negres, com els Reis d'Orient.

En Nadal, com ha dit el Papa, «no neix un arbre. Neix Jesús». I per això els cristians no podem celebrar un Nadal difuminat, maquillat o desfigurat. Un Nadal en què el consumisme, la festa i la gresca no ens deixen veure el misteri de l'amor de Déu, revelat en l'Infant de Betlem.

Dissimular o amagar el Nadal és mirar cap a una altra banda. És tindre Jesús (i amb ell tothom qui pateix) segrestat o oblidat. Per això l'any passat l'amic Joan Francesc Mira m'escrivia un mail que deia: «Per a mi és molt trist, cada any, comprovar l'estupidesa (cultural i històricament suïcida) de tants suposats 'progres', 'laics', o gent que es diu d'esquerra, que pretenen deixar sense contingut una festa que sense el fonament cristià, resulta buida i banal... Així, el Nadal seria només menjar i beure, fer gresca, consumir i tot això... una pena». L'amic i escriptor valencià em deia encara: «Només faltava el Papà Noel, vingut des dels boscos boreals, a substituir els nostres pobres pastors de Betlem i els entranyables Reis de sempre. En fi, estimat, que entre els fidels profunds com tu i els teus companys, i els cristians 'practicants' i culturals com jo, no sé si aconseguirem aturar el disbarat destructiu d'una 'laïcitat' mal entesa i pitjor aplicada».

I és que el Nadal és la festa de l'amor de Déu. Per això el bisbe màrtir Óscar Romero, deia el 24 de desembre de 1979: «Hauríem de buscar l'Infant Jesús, no en les imatges maques dels nostres pessebres. Hauríem de buscar-lo en els nois desnodrits que han anat a dormir sense sopar».

Que el Nadal ens hi ajudi, a sortir de nosaltres mateixos, per anar a l'encontre de tots els qui sofreixen.