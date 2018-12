fermesa als polvorers

L'antiga fàbrica dels Polvorers de Manresa, situada entre el Cardener i l'antiga carretera de Barcelona, és una gran mola industrial protegida com a patrimoni històric i la propietat de la qual va ser traspassada fa tres anys per la família Palou Godall a la Fundació Ibn Battuta, un ens amb seu a Barcelona i l'objectiu del qual és, suposadament, promoure el diàleg entre cultures. No gens casualment, Ramon Palou, un dels llavors propietaris, era vicepresident de la fundació. Quan es va fer el traspàs, ja havia estat robada tota l'estructura de ferro que sostenia el sostre, que es va ensorrar. L'edifici requereix una intervenció urgent per no desplomar-se del tot, cosa que l'Ajuntament ha instat la fundació a fer tres vegades, amb tres multes que els propietaris no han pagat. Mala peça al teler. Sembla clar que el canvi de propietat va ser una manera de reduir les càrregues fiscals d'un edifici que té possibilitats tan enormes com caríssimes. Però l'Ajuntament de Manresa no hauria de deixar-se fer prestidigitacions. S'ha fet un moviment especulatiu i s'està torejant el consistori. No ho ha de permetre.