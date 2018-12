gent de bona voluntat

Nadal, el dia de l'any en què s'espera que siguem bons, pacífics, agermanats i feliços. Una pregunta: si Nadal és el dia de ser feliços, la resta de l'any són 364 dies per estar amargats?

Nadal com a treva. La bonica història d'aquella que va sorgir espontàniament a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, el 1914, entre francesos i alemanys. Però l'endemà van tornar a metrallar-se i bombardejar-se sense pietat. Els brins d'esperança que floreixen amb els bells gestos tenen el mal costum de deixar-se marcir per la primera glaçada.

El dia de ser bons. És l'encàrrec de Josep Maria de Segarra amb el seu Poema de Nadal. Després d'estovar-nos l'esperit amb El noi de la mare, el poeta ens convoca en els darrers quatre versos del cant final: «I si tot l'any la mesquinesa ens fibla, / i l'orgull de la nostra soledat, / almenys aquesta nit, fem el possible / per ser uns homes de bona voluntat!». Aquesta nit, la nit de Nadal. Ni tan sols no ens exigeix que allarguem la bona voluntat fins a l'endemà, fins al dia de Nadal i la seva taula familiar, quan la felicitat arriba induïda per l'expectativa dels retrobaments familiars i per les virtuts psicotròpiques de les calories farinàcies i lípides de l'escudella, el pollastre rostit, les neules i els torrons, degudament reforçades per la ingesta alcohòlica. Benaurats els que s'atipen per Nadal, perquè resistiran la conversa dels cunyats.

Toca ser feliços. I en què consisteix això de la felicitat? Els retrobaments amb aquells que estimem provoquen una alegria proporcional a la intensitat amb què s'esperen, i aquesta depèn del temps d'allunyament; és una alegria fruit de l'enyorança dels altres dies. Si la felicitat ha de ser un estat excepcional, malament rai. I si ha de ser un estat permanent, no té gaire sentit encapsular-lo en unes festes determinades. «Riuen d'estar sempre junts», va escriure Salvador Espriu sobre «els meus morts». La felicitat d'estar sempre amb qui es vol estar.

Els antics van deixar escrit que la felicitat no és sinó que es fa. És una activitat de l'esperit, i es relaciona amb la plenitud en el mode de vida de cadascú. O amb la seva recerca. Si fer el possible per ser gent de bona voluntat és positiu en aquestes dates, si per Nadal ens apropa a la felicitat, també ho pot fer tots els altres dies de l'any. Escrivim-ho al mirall de la cambra de bany, per veure-ho cada matí a partit del dia 27: «Avui la bona voluntat també funciona».