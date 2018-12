Bona nit a Lledoners

Dimarts passat, dia de Nadal, després que cada ovella catalana dinés al seu corral, una gentada va anar a Lledoners per fer costat a uns catalans que havien passat l'àpat nadalenc en un corral que no era el de casa seva, sinó el de la garjola on estan tancats en presó preventiva, o potser compleixen presó anticipada. Els concentrats eren molts, i la seva presència demostra que per a un gran nombre de catalans -qui sap si la meitat, qui sap si més- hi ha una qüestió d'empatia, de solidaritat, de moral, en l'empresonament dels presos polítics independentistes que d'aquí a unes setmanes s'asseuran al banc dels acusats del Tribunal Suprem per respondre a acusacions tan greus com la rebel·lió i la sedició. Un gran nombre de catalans -tots els independentistes, que són pràcticament la meitat, i una porció notable dels que no ho són- rebutgen fermament la idea que aquestes persones siguin criminals, que hagin fet res semblant a un crim, i per tant consideren que haurien de ser al carrer, lliures, passant aquestes festes amb les persones que estimen i els estimen, perquè aquestes persones formen part de la veritat de cadascú, i la llunyania forçada ens desposseeix d'una part de nosaltres mateixos. Un gran nombre de catalans ha absolt els acusats en negar caràcter criminal als fets que se'ls imputen. Ignorar aquesta dada bàsica no ajuda a resoldre un conflicte que ningú no nega.

Dimarts passat, a l'exterior de la presó de Lledoners, els concentrats, que eren molts, van cantar una lletra adaptada de la cançó Bona Nit, d'Els Pets. No crec que Gavaldà i companyia es pensessin ni de bon tros, quan la van compondre, que aquesta mena de cançó de bressol es convertiria en un himne polític independentista, però ha experimentat aquesta transformació sota el lideratge d'un tal Joan Bonanit –pseudònim– i amb les paraules enfilades per una tal Adriana P. En Joan fa dies que va cada vespre a desitjar bona nit als presos des de l'exterior, amb un megàfon, però dimarts el seu desig va tenir la força de la veu d'una gentada en forma de cançó, una cançó que diu: «És Nadal / i el món ho celebra, / tothom té el seu regal, / desitjos i abraçades, / persones estimades / i aquesta nit, / com cada dia, / som aquí». I al cap d'una mica afegeix: «Des del pla / veiem llums llunyanes, vosaltres sou allà, / els murs no ens separen, / ni ens allunyen ni ens espanten, / persistim, la llibertat és a tocar». Qui tingui orelles, que escolti.