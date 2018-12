El futur ha arribat a Manresa

Molts han escrit sobre el futur. H.G. Wells, un dels pares de la ciència-ficció, va ser capaç de descriure situacions que amb el pas del temps podríem considerar profètiques. Que un home nascut a la segona meitat del segle XIX visionés coses semblants a viatges espacials, bomba atòmica o televisió per satèl·lit és la constatació que hi ha ments humanes privilegiades amb una alta capacitat d'intuir allò que ens espera en el futur. Com ell n'hi ha hagut uns quants més.

El futur és passió, encara que sigui un futur a hores, dies o setmanes vista. Ens apassiona pensar en el futur de les persones i en el de la societat. Des del que és transcendental fins al que és més banal. Debatem sobre com seran les guerres del segle XXI i sobre com serà el final del món que ens ha de comportar el canvi climàtic, però encara aixequen més controvèrsia temes més intranscendents. Els mitjans de comunicació inverteixen recursos humans i materials a intentar esbrinar, amb els millors experts, quin futur li espera al nostre equip de futbol. Milers i milers de persones voldrien disposar de la màquina del temps per avançar-se uns dies per només saber si el seu equip ha guanyat i ha respost a les esperances dipositades.

Molts economistes s'han convertit, des de fa anys, en uns bons aliats de la ciència-ficció amb constants previsions de futur que molt sovint no es compleixen. Malgrat tot, ens entusiasma escoltar-los i imaginar-nos què ens espera, encara que sigui apocalíptic. L'economia, amb la irrupció de la crisi que encara cueja, ha perdut punts de la seva credibilitat com a ciència per passar a esdevenir alguna cosa semblant a un espectacle, on només falten les cartes del tarot i una bola de vidre.

Ens pinten un futur ple de tecnologia, de ciutats intel·ligents, on molts humans treballaran ben poques hores perquè, de gairebé tot, se n'encarregaran les màquines. Aquest futur, en bona part, ja el tenim aquí. L'electrònica i la intel·ligència més o menys artificial s'apoderen de moltes de les nostres activitats quotidianes, però encara queda molt per escriure sobre el que ens espera.

El futur és imaginació, és creativitat i és molt més que tecnologia perquè les persones no perdem la nostra essència, els sentiments i els sentits. Una part de l'economia del futur ja la tenim aquí i rau a donar valor i crear llocs de treball per moltes coses i moltes activitats que mai havien estat objecte de transacció. Paguem i, en el futur pagarem més, per sentir-nos bé. Acompanyar-nos a un bosc madur, respirar fondo i abraçar un arbre genera una activitat econòmica com pocs podien predir fa pocs anys. El benestar físic i mental obre un amplíssim ventall d'oportunitats.

I el futur ha arribat a Manresa fa pocs dies de forma gairebé miraculosa. Convertir rajos lumínics en art, al compàs de música electrònica i mobilitzant milers de persones en un temple gòtic d'una ciutat que havia estat titllada de grisa, és un clar símptoma que allò podia semblar ciència-ficció s'ha convertit en una realitat.