La nova era dels patinets

Des de fa un temps, i especialment aquest Nadal, la venda de patinets elèctrics està creixent com l'escuma, fins al punt que tot apunta que seran un dels productes estrella portats pels Reis d'Orient. Igual que els patinets, les bicicletes elèctriques també tenen cada vegada més presència als carrers, i ni una cosa ni l'altra no sembla que siguin cap moda passatgera sinó que segurament són dos elements que han arribat per quedar-se en un entorn ara per ara poc o gens adequat per garantir la bona coexistència entre aquests aparells i la resta de vehicles, i sobretot amb els vianants. Aquesta manca d'adaptació no és gens estranya si tenim en compte que la proliferació de patinets i bicicletes elèctriques és un fenomen tan recent com sobtat, però veient la tendència creixent que sembla que hi ha en l'ús d'aquests aparells per moure's en un entorn urbà, seria qüestió de no deixar passar gaire més temps i començar a anar adaptant carrers i voreres per integrar-los, i a regular més específicament la normativa vinculada a la conducció d'aquest tipus de vehicles, tenint en compte que ja hi ha hagut més d'un ensurt. Probablement, aquesta serà una de les matèries que caldrà posar en l'agenda política a partir del nou any que estem a punt de començar, i que coincidirà amb l'inici de nous mandats als ajuntaments.