solidaritat i trànsit

L'extraordinària i emocionant onada de solidaritat que els líders polítics independentistes empresonats ha generat en una molt bona part dels catalans ha convertit la presó de Lledoners, on es concentra la majoria, en un punt de trobada de l'independentisme no ja de forma esporàdica, sinó de forma molt regular. De cop, l'entorn de la presó està rebent cada cap de setmana una gentada que, en moments àlgids, arriba als milers de persones. El fenomen genera embussos molt considerables no només en els accessos a la presó, sinó a les carreteres del seu entorn. La nit de Nadal, potser perquè l'afluència va ser més sobtada, es va arribar a col·lapsar la ronda de Manresa. Per bé que les concentracions són espontànies i admeten poca planificació, els Mossos i els ajuntaments de Sant Joan i Manresa haurien de prendre la iniciativa i estudiar mesures de regulació del trànsit que minimitzin l'impacte a les carreteres i les cues inacabables dels qui volen participar en les concentracions. Mentre aquesta situació es mantingui, un mínim de gestió seria exigible. Quedar-s'ho mirant no sembla gaire professional.