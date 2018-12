Any nou a l'autopista

Un cop aplicats els increments habituals, el preu a partir del dia 1 de gener per utilitzar tot el recorregut de l'autopista de Terrassa a Manresa superarà per primer cop els vuit euros els caps de setmana. L'increment és de poc més de vint cèntims, però l'efecte psicològic és significatiu. Amb la política de l'empresa, continuarem veient un cap de setmana i un altre com milers de conductors fan cua a la c-55 quan podrien estalviar-se-la entrant a l'autopista, cosa que no fan, simplement, perquè no volen pagar una tarifa que consideren exagerada, abusiva i que, de fet, és una de les tres més cares de l'Estat. La política comercial d'Autema, que veu milers de clients passant de llarg per davant de la porta de la botiga, i no hi fa res, és incomprensible. L'any que comença, però, presenta una altra novetat. La tarifa que es paga entre setmana, que ara serà de 4,4 euros, ja només existirà per a qui porti teletac. L'1 de setembre hi haurà qui tindrà la sorpresa. Autema, sempre donant facilitats.