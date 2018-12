Bones Festes i no ho compliquem

Una de les aberracions nadalenques que he pogut sentir aquests dies és allò de desitjar-te Felices Festes. Així, tal com sona. Com que Felices Festes? I ja hi ha qui m'està etzibant un Feliç Any Nou. No dec ser l'únic a qui aquestes expressions li provoquen esgarrifança. Per whats m'ha arribat per més d'una via les principals bogeries lingüístiques que diem aquests dies i que, pel que sembla, estan arrelant en algun cas per influència, sobretot, del castellà. Per exemple hi ha qui diu Nadals, per allò de Navidades, en lloc de Nadal. Hi ha qui del tió, o sigui del tronc que apallissem, en diu directament cagatió, quan aquest terme es refereix a l'acció de fer cagar el tió. Em fa gairebé vergonya aliena sentir a dir a algú Nit Bona quan en realitat vol dir la Nit de Nadal, i a la llista també hi apareix el consell de parlar dels Reis d'Orient i no dir-ne Reis Mags. Si són o no són màgics ja és una altra cosa. I el que deia: les Felices Festes i Feliç Any Nou. La llengua és el fonament del que som i sobretot del que serem. Ni millors ni pitjors ni diferents. Ni supremacistes ni res que s'hi assembli. Senzillament com som. I ja diuen que a la vinya del senyor hi ha de tot, com a tot arreu. Per això hi ha gent que apunta directament a la llengua per erosionar el país. Així que deixeu-vos de Felices Festes o Feliç Any Nou. Amb unes Bones Festes i un Bon Any ens entenem. No ho compliquem.