Mil·lenari del bisbe Oliba a Vic

Els Amics de l'Art Romànic del Bages no van voler deixar passar l'oportunitat d'assistir a l'exposició que fins al 10 de febrer del 2019 organitza el Museu Episcopal de Vic (MEV) sobre «Oliba Episcopus», on per primera vegada es poden veure juntes les dues bíblies de Ripoll (procedent de la Col·lecció Vaticana) i Roda, (Biblioteca Nacional de França), així com fragments de la de Fluvià. Són les joies de la corona de l'exposició, com a objectes litúrgics i d'art, que tindran impacte amb la iconografia posterior, com per exemple, la portalada de Ripoll. El comissari de l'exposició és Marc Sureda, conservador del MEV, i l'objectiu principal se centra en la figura d'Oliba com a bisbe d'Osona des del 1018. Se'l ressitua com a personatge històric, en el context del feudalisme. Els àmbits de l'exposició temporal se situen dins de l'imperi carolingi, amb Otó II, en un moment de descomposició que, com els francs, amb Robert II, progressivament van perdent influència sobre la Marca Hispànica, creada per Carlemany. Els naixents comtes catalans, que conviuen amb el califat omeia al sud, s'han d'espavilar pel seu compte, de manera que cada vegada accentuaran més la seva independència. Desvinculats del poder franc, del Llobregat en amunt, hi haurà un clar territori de frontera amb la consegüent problemàtica. Es tracta d'una zona cristiana, on Oliba (971-1046) és comte de les famílies de Cerdanya i Besalú. Un document de l'exposició l'esmenta quan tan sols tenia set anys. Un capitell califal i una arqueta mostren les relacions amb els omeies, bèl·liques, però també de fascinació. Els comtes aprofiten el buit de poder per cercar l'autoritat del Papa, que els atorga una butlla en papir. Un segon àmbit ens explica com Oliba es va fer monjo a l'entorn dels 30 anys. Cerdanya i Besalú no tenien un bisbat propi. Bernat Tallaferro, el seu germà, assoleix Besalú però no un bisbat i Cerdanya és de l'altre germà, Guifré. Oliba controla Ripoll i Berga. Per tal de tenir més control del territori entra al món religiós i es va fer monjo de Ripoll, poc després ja n'és l'abat, com també de Sant Miquel de Cuixà. Hi ha documents sobre els seus estudis que demostren que el comte és el mateix que després va ser abat. S'ha d'enfrontar amb les monges de Sant Joan de les Abadesses, finalment expulsades pel Papa, on sembla que Oliba no va actuar adequadament en el conflicte.

Oliba és escollit bisbe per la regent dels comtats de Barcelona, Osona i Girona, Ermessenda, esposa de Ramon Borrell, besnet, com Oliba, de Guifré. Un mural mostra el cerimonial de nomenament; també els objectes propis del bisbe Bernward de Hildesheim, els més importants dels quals són dos candelers excepcionals i únics al món; les funcions d'un bisbe del segle XI, com l'interès per les relíquies, els contactes per la Mediterrània, i en el cas d'Oliba l'encunyació de monedes. Hi ha el testament de Guillem de Mediona, un empresari militar, defensor de la frontera, a qui van tallar el cap. Oliba té relacions amb els regnes veïns: califat omeia, Pamplona, Montecassino, Roma (on recull butlles papals), Lodi (relíquies), ducs de Venècia, Cluny... Entre els objectes de l'exposició, cal esmentar un llibre d'astronomia, L'astrolabi de Barcelona, procedent de l'institut del món àrab de París, i sermons. En el context de canvi on es mou Oliba, en què els nobles reclamen drets i ter-res als comtes, crea les Constitucions de Pau i Treva, per intentar gestionar la nova situació; presideix judicis, alhora que sorgeixen els juraments de fidelitat.

Vinculat amb la construcció de l'església, hi ha una sèrie de documents que servirien de base ideològica per construir l'edifici, segells comtals, capitells de Ripoll i altres que demostren que era un gran promotor de l'art romànic. Un vídeo mostra Oliba, erudit en lletres, constructor i l'ideòleg dels seus edificis, que responen a una litúrgia que els dona un significat simbòlic. S'exposa la reconstrucció virtual de com devia ser la catedral de Vic del segle XI, un romànic llombard, a partir del que s'ha trobat a les excavacions, dissenyada per Eduard Junyent. En queda la cripta, el campanar, que era d'un nivell inferior a l'actual, i la sala de la canonja, descoberta el 2017, que era polivalent.