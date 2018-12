El 'ni-ni' hipersònic

El 1994 Rússia estava en plena privatització i la crisi econòmica era espaordidora. A totes les entrades del metro de Moscou hi havia gent venent qualsevol cosa: cadells de la mascota de casa o els vestits de l'àvia. El que fos. Recordo una senyora molt gran que tenia exposades tres pastanagues a sobre d'una capsa de sabates. El trauma que per als russos va suposar l'enfonsament de la Unió Soviètica és inimaginable; la superpotència va esdevenir superindigència. Per comparar-ne la caiguda hauríem de remuntar-nos a la de Constantinoble. En aquell moment, Ieltsin suplicava ser incorporat a l'òrbita nord-americana i va arribar a demanar l'ingrés a l'OTAN per trobar un lloc on caure mort. Putin, per estrany que sembli ara, va fer el mateix els primers anys. Però els Estats Units, amb la indissimulada complicitat europea, va fer el possible per debilitar encara més el seu rival dessagnat. La fi de la història, ho recorden? Quan la CIA i la UE van donar suport a les revolucions antirusses del 2003 i el 2004 a Geòrgia i Ucraïna, Putin va decidir que no tenia més opció que restaurar l'imperi. Ara acaba de presentar un míssil hipersònic. Rússia s'ha ressituat i ara és un dolent a la defensiva, un país 'ni-ni': ni oriental ni occidental. Bravo, Casa Blanca. Iupi, Reichstag. Xina desafia l'hegemonia de l'oest i algú troba plaer a mantenir Rússia, contrapès natural dels xinesos, en el paper de gam-berro perifèric. I sí, Trump és idiota. Però això no ho ha inventat Trump.