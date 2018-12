Com molt bé sap el lector/a, els Pastorets és una representació teatral que s'escenifica durant les festes de Nadal en molts indrets de Catalunya. Un espectacle popular per gaudir en família. De Pastorets n'hi ha de versions diverses i alguns ja han celebrat el seu centenari. En el decurs dels anys aquest subgènere teatral ha anat evolucionant d'acord amb les noves tecnologies i actualment se n'escenifiquen de molt espectaculars: meravellosos decorats molt ben dissenyats, sorprenents efectes especials de llum i so, una tramoia innovadora, un acurat vestuari... Tot i les diferents versions existents, l'argument és molt semblant i coincident amb el relat del naixement de Jesús. Narra les peripècies de Josep i Maria a la recerca de posada, la lluita entre les forces del Bé i del Mal protagonitzades per àngels i dimonis, els pastors/es buscant el portal per adorar el nounat... I en qualsevol versió no hi pot faltar la parella còmica de pastors que amb les seves trifulgues acaben sent el centre d'atenció. L'escenificació d'aquesta entranyable obra és possible gràcies a la il·lusió i a l'esforç d'un gran nombre de persones voluntàries que actuen desinteressadament.

Passat el cicle nadalenc, hi ha qui li agrada continuar interpretant els Pastorets a destemps. Uns Pastorets, però, totalment diferents. A Barcelona, al parc de la Ciutadella, hi ha un palau on es representen durant tot l'any.

L'escenificació d'aquesta peculiar adaptació divergeix molt de la versió tradicional. L'attrezzo és radicalment diferent: el disseny dels decorats es caracteritza per la seva tosquedat i varia en funció del context social a complaure; els efectes especials són molt estrafolaris, ja que com que no es disposa d'instruments sòlids per preservar la qualitat de l'espectacle cal recórrer a l'exhibició de banderes, cartolines i altres estris domèstics, invocant un número irracional com és el 155; el vestuari és poc acolorit per la combinació de dos monòtons colors, un capciós taronja i un blau pervertit; les belles melodies nadalenques es transformen en desafinades esbroncades; la comicitat dels pastors es converteix en una tristesa patètica; els àngels i arcàngels gairebé sempre estan absents, mentre que l'horda demoníaca capitanejada per Satanàs i Llucifer sempre està present... I del voluntarisme desinteressat dels personatges, res de res, ja que tots ells/es cobren un bon sou per escenificar un espectacle lamentable.

Per cert, l'escena catalana necessita una urgent renovació d'intèrprets. Un d'ells, a qui agrada molt ballar i fer-se el graciós, ja fa més de 30 anys que està deambulant per la faràndula política. En el seu currículum professional no se li coneix cap altra activitat. Com els camaleons, té una gran facilitat per adaptar-se al medi que més convingui als seus propis interessos.

Aquests dies nadalencs, aprofitem-los per gaudir del màgic espectacle protagonitzat pels voluntariosos aficionats. Aplaudim el seu eficaç treball. I la resta de l'any evitem deixar-nos enredar pels barroers espectacles protagonitzats per professionals poc qualificats. Els espectadors, que amb els nostres impostos els mantenim, ens mereixem una obra millor amb un desenllaç esperançador: més feina i menys atur, més acolliment i menys desnonaments, més pensions dignes i menys patiment, més serveis de qualitat i menys retallades socials, més igualtat i menys discriminació, més honestedat i menys corrupció, més coherència i menys despotisme, més comprensió i menys xenofòbia, més seny i menys odi... En definitiva, una trama argumental més justa i més racional. Un guió que complagui els legítims desitjos i drets dels espectadors.