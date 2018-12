El 155 és indepe

A Secessió, el llibre considerat un dels millors estudis sobre el dret a l'autodeterminació des de la perspectiva del dret internacional i de la filosofia política, el professor Allen Buchanan descarta que un grup humà tingui un dret moral automàtic a separar-se d'un estat i constituir-ne un de nou pel fet d'haver-ho decidit de forma democràtica. En general, diu, una secessió no pactada genera costos per a les dues parts i per a tercers i, per tant, abans cal estudiar formes de sobirania limitada. Alhora, també descarta que un estat tingui un dret moral a defensar a qualsevol preu unes fronteres que, subratlla, gairebé sempre són fruit d'accidents històrics i conquestes militars. Per a ell, tot depèn de cada cas. Buchanan limita molt les situacions en què el dret a la secessió unilateral és reclamable si no hi ha un sotmetiment colonial flagrant. Però també deixa clar que l'autodeterminació seria acceptable si una comunitat reclamés de forma clara, democràtica i sostinguda més autogovern dins del seu estat i aquest es negués reiteradament a negociar-ho de bona fe. Encara ho seria més si l'estat amenacés de reduir l'autogovern ja existent. Els sona? Està clar que el futur de Catalunya no el decidirà l'anàlisi d'uns científics, però resulta que qui dona el millor argument jurídic a l'independentisme català és la dreta gore que exigeix dia i nit un 155 que elimini l'autogovern de forma indefinida seguit d'una recentralització que el redueixi per sempre. Casado, Rivera i Vox són el referèndum.