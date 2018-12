Final d'any, començament d'any

Ja s'ha dit tot sobre el viatge prenadalenc del Consell de Ministres a Barcelona? Què n'ha quedat, de tot aquell enrenou de fa tot just una setmana? Després de Nadal i Sant Esteve el tema ja s'ha fet vell. I passat Cap d'Any serà prehistòria política, però els seus efectes persistiran. Canviarà el nom de l'aeroport de Barcelona? Sobre el paper potser sí, però és ben clar que el canvi no enganya ningú: el que caldria és independitzar-lo d'Aena i que la seva gestió no estigui sotmesa a les conveniències del de Barajas. S'invertiran 113 milions en infraestructures de transport? En poques paraules: fa riure. Estem acostumats a les promeses de pluja de milions, que mai no es porten a terme. I 113 milions no són res comparats amb el dèficit fiscal de molts mils de milions cada any que se'n van i no tornen. Es rehabilitarà el president Companys? Ja ho va fer Zapatero –també de paraula, és clar– el 2009. Fa temps que els governs francès i alemany van demanar perdó per la responsabilitat que van tenir en la detenció i deportació del president català el 1940. I res de res no ha fet encara el Govern espanyol per haver-lo afusellat. Ni s'ha aprovat cap llei d'anul·lació dels judicis sumaríssims del franquisme que el PSOE té pendent de presentar al Congrés des de fa anys. L'únic element nou que s'ha sabut del cap de setmana passat és que el president Torra va presentar a Pedro Sánchez una llista de 21 propostes, entre les quals hi havia la necessitat d'aïllar el feixisme i l'extrema dreta, de regenerar la democràcia i l'ètica política i la possibilitat de plantejar una mediació internacional per resoldre les discrepàncies entre Catalunya i el govern de l'Estat sobre l'autodeterminació. Durant l'any que començarà la setmana que ve segur que en sentirem a parlar.

Mentrestant, la política espanyola continua donant tombs però sempre enfocant el tema que proporciona el màxim rendiment partidista: la situació catalana. L'extrema dreta hispànica és més valenta des que va guanyar les eleccions andaluses però el seu leitmotiv continua sent l'atac al triangle nord-est de la península. Catalunya és l'enemic a batre, és l'estimulador de les energies polítiques pàtries i és el boc expiatori que hauria de ser castigat durant segles si persisteix a reclamar la independència. En els darrers dies, per exemple, hem vist com es demanava l'abolició de tota mena d'autonomia, el tancament de TV3, l'anul·lació de les competències en educació, la supressió dels Mossos, la prohibició dels partits independentistes i el càstig màxim per als presos polítics, al costat, evidentment, d'implantar de seguida un nou 155 «que duri tota una generació». I aquestes magnífiques propostes no surten d'una conversa de cafè sinó d'alguns polítics en actiu de primera fila. Hi està d'acord l'extrema dreta i hi sintonitzen també alguns barons del PSOE que en el proper cicle electoral veuen perillar força ajuntaments i governs autonòmics que ara dominen.

Arriba un nou any que serà mogut i transcendental. Però la fórmula per superar-lo amb èxit és ben coneguda: accions multitudinàries i del tot pacífiques, intel·ligència política, cap desànim, fermesa i unitat en els temes fonamentals.