La Sagrada Família

Acabem de celebrar Nadal. Els nostres ulls i el nostre cor es posen tendrament en aquesta entranyable trilogia: Jesús, Maria i Josep. I veient-los, pensem en les nostres famílies. Déu, per enviar el seu Fill al món, es va fixar en una parella de promesos. Que s'estimaven. I de veritat. Dos nuvis enamorats però també fidels a Déu.

És clar que la manera d'entendre l'amor conjugal era lluny llavors del diguem romanticisme actual, però el compromís de fidelitat era total. Maria accepta el voler de Déu sobre ella, ha de ser mare, perquè entén que no es trenca el seu compromís de fidelitat amb Josep. Josep, per la seva part, acull Maria perquè comprèn que és Déu qui ha actuat, que no hi ha ni ombra d'infidelitat. I seguiran enamorats l'un de l'altre i acolliran aquell Fill –el Fill de Déu– que els és confiat.

I Maria i Josep ensenyaran a Déu a viure i comportar-se com un home. El Fill de Déu aprèn a parlar amb el Pare amb el llenguatge dels homes, aprendrà a pregar. I aprendrà a compartir, a jugar, a treballar, a acompanyar. I va aprendre el que era el sofriment. Va aprendre a plorar perquè estimava com estimen els homes.

I aquí entra tot el sentit de la celebració. Ens cal aprendre a estimar –potser redescobrir?– el valor de la família com a lloc de convivència i d'aprenentatge. A les nostres famílies cristianes, i en general a totes les famílies, els convé tornar a ser això, el lloc de l'aprenentatge. L'aprendre a acollir i valorar l'altre, l'aprendre a deixar de banda el propi jo i trobar el nosaltres, l'aprendre el treball, la vocació, l'amistat, l'amor. Amor que, dirà Jesús, ens realitza perquè no cerca «ser feliç» sinó ajudar a «fer feliç». Amor que fa transmetre el do de la fe, l'aprenentatge de l'Evangeli i de l'amor a l'altre. I no amb paraules, sinó amb obres, de veritat, perquè la família ho viu. Perquè la família prega, perquè acompanya, perquè se sacrifica per l'altre. Jesús, Maria i Josep han de ser els nostres mestres de vida. La família, per ella mateixa, és la catequesi viva i eficaç.